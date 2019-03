M. Lamamra prend ses fonctions à la tête du ministère des Affaires étrangères

M. Ramtane Lamamra a pris, hier, ses nouvelles fonctions de ministre des Affaires étrangères en remplacement de M. Abdelkader Messahel. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de consignes au siège du ministère des Affaires étrangères, M. Lamamra a exprimé ses remerciements au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance qu'il a placée en lui pour occuper ce poste. A ce propos, il a mis en avant «l'intérêt qu'accorde le Chef de l'Etat à la diplomatie algérienne et son attachement à ce qu'elle remplisse pleinement sa mission, notamment lorsque la nation a besoin de transmettre aux partenaires étrangers et au monde extérieur le message des aspirations du peuple algérien». «Nous sommes appelés, à l'instar de l'Armée nationale populaire et autres institutions sécuritaires, à nous mobiliser au service la nation en cette conjoncture qui requiert de nous tous la prudence, la vigilance et l'engagement à concrétiser les orientations du Président Bouteflika», a-t-il ajouté. Soulignant «les acquis importants réalisés par la diplomatie algérienne à travers les années», M. Lamamra a salué «le professionnalisme et la performance des cadres du ministère des Affaires étrangères, particulièrement l'élément féminin et les jeunes occupant des postes de direction». De son côté, M. Messahel a tenu à remercier le Président Bouteflika pour la confiance, dont il a été investie en lui permettant d'occuper plusieurs postes, notamment celui de ministre des Affaires étrangères.