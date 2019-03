Tizi Ouzou : Marche de la communauté universitaire

Plusieurs centaines d'universitaires, auxquels se sont joints des citoyens et les journalistes et collaborateurs de presse, ont marché hier à Tizi-Ouzou à l'appel de la communauté universitaire pour exprimer leur attachement au respect de la Constitution et leur engagement au côté du mouvement populaire exigeant le changement radical du système politique, a-t-on constaté. Lors de cette manifestation pacifique, qui a sillonné les principales artères de la ville des Genêts, les manifestants ont scandé des slogans en faveur du changement radical du système et du respect de la Loi fondamentale du pays. Des pancartes comportant plusieurs slogans revendicatifs ont été également brandies par les manifestantes et manifestants. La communauté universitaire, à savoir les enseignants et les agents techniques et d’administration, a également dénoncé la décision de leur ministère de tutelle d’avancer et prolonger les vacances universitaires de printemps qui étaient prévues pour la période allant du 21 mars au 04 avril prochains. La marche de la communauté universitaire, appuyée par les citoyens et les professionnels de la presse locale, s’est déroulée et dispersée dans le calme après un rassemblement au niveau de la placette du musée de la ville de Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar