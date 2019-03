Gazoduc Béjaïa Beni Mansour : Relance des travaux

Le gazoduc de transport de 20 pouces reliant Béjaïa à Beni Mansour, sur une longueur de 92 km, qui alimente la wilaya en gaz naturel, ne répond plus aux besoins actuels, en raison de la vétusté du réseau et de sa corrosion. Cela a contraint l’entreprise GRTG à réduire la pression de service, de 70 à 35 bars, une opération de réhabilitation en 2005 pour un montant de 4,7 milliards de dinars est demeurée inachevée, en raison des oppositions des citoyens. Le wali, Ahmed Maabed, s’est engagé, lors de sa nomination à la tête de la wilaya, à prendre en charge le dossier et à étudier toutes les contraintes afin de libérer les travaux et faire bénéficier les 25.000 foyers qui attendent avec impatience le gaz. Ces travaux permettront d’augmenter le débit de 35 à 70 bars pour toute la wilaya, avec une sécurité accrue. Les trois chantiers du projet, bloqués au niveau des localités de Tibane, de Souk Oufella et d’Akfadou, ont tous été lancés en même temps. Plusieurs entreprises se sont engagées à accélérer la cadence des travaux, pour achever rapidement le chantier. Ainsi, sur les 274 oppositions enregistrées, 270 ont été réglées, soit à l’amiable, soit par déviation du tracé, et les 4 autres oppositions restent en cours de règlement. Le chantier de gazoduc à Aftis a été renforcé par 5 entreprises privées d'hydraulique et de travaux publics. Après avoir renforcé son chantier de 7 pelleteuses, ainsi que 2 bulldozers, suite à l'instruction du wali, l’entreprise Cosider, chargée de la réalisation du tronçon reliant Béni Mansour à Béjaïa, a achevé à Aftis l'opération de terrassement.

M. Laouer