Khenchela : Réception cette année de trois nouvelles unités de la Protection civile

Trois nouvelles unités de la Protection civile seront réceptionnés, «courant 2019» à Khenchela, a indiqué le directeur local de ce corps constitué, le commandant Abdelmalek Boubartakh. Les trois unités ont été réalisées dans la commune d'El-Hamma, dans la localité El-Meyta à Babar, ainsi que dans la commune d'El- Oualdja, a précisé, mardi, le responsable, lors d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan des activités de l'année 2018. La réalisation de l'unité secondaire de la commune d'El-Hamma a été achevée. Elle devrait être opérationnelle «dans les semaines prochaines» après l'équipement de la structure, a ajouté le responsable, relevant que l'unité de Babar affiche 80% de taux d'avancement des travaux. S'agissant de l'unité de la commune d'El- Oueldja, le commandant Boubartakh a précisé que ce chantier a été achevé et qu'il sera mis en service dès l'aménagement de la route menant vers cette infrastructure et le raccordement de l'infrastructure aux divers réseaux (eau, gaz et électricité). Actuellement, 10 structures des services de la Protection civile sont opérationnelles dans la wilaya de Khenchela, et couvrent les besoins des 21 communes en matière d'intervention dans différentes opérations de secours et d'assistance, a-t-il expliqué, jugeant «acceptable», ce taux de couverture. Durant l'année 2018, les différentes unités de ce corps constitué ont enregistré plus de 18.599 interventions, signalant 393 interventions de plus par rapport à l'année 2017. Par ailleurs, la direction locale de la Protection civile sera renforcée, durant cette année, par une colonne mobile destinée à la lutte contre les incendies de forêts en été, a révélé le responsable, rappelant qu'au cours du dernier exercice, la wilaya de Khenchela avait sollicité l'assistance de la colonne mobile de Batna, pour faire face aux feux de forêt

