Criminalité : Plusieurs arrestations à Constantine

Les services de la sûreté de la wilaya de Constantine ont procédé, ces derniers jours, à la mise hors d’état de nuire de plusieurs malfaiteurs impliqués, entre autres, dans des affaires de trafic de stupéfiants et d’agression à l’arme blanche. La première opération a été menée par les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, lesquels, agissant sur la base d’informations faisant état de la présence d’un individu au niveau de l’Unité de voisinage (UV) 6 s’adonnant à la vente de drogue, sont intervenus pour le neutraliser. Face à la grande résistance du suspect, ces derniers ont dû recourir à l’usage d’un pistolet à impulsion électrique (Taser), pour le maîtriser. Lors de la fouille préventive, les policiers ont trouvé en sa possession, cinq morceaux de kif traité, quatre comprimés d’ecstasy, ainsi qu’une arme blanche prohibée.

La perquisition du domicile du présumé trafiquant a permis, quant à elle, de mettre la main sur trois flacons d’un liquide stupéfiant et une somme d’argent estimée à 52.000 DA. L’enquête ouverte a permis d’établir que le suspect, âgé de 28 ans, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour le même motif de trafic de drogue. À la fin des procédures d’usage, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République du tribunal de Khroub. Lors de la deuxième opération, c’est l’auteur d’une agression à l’arme blanche, qualifiée en tentative d’assassinat, qui a été appréhendé par les agents de la police judiciaire de la 2e sûreté urbaine de Constantine, au niveau de la place dite Rahbat-Ledjmal, sise au centre-ville. Âgé de 35 ans, le mis en cause avait poignardé à deux reprises un membre de sa famille au centre de Khroub, en incapacité de travail de 60 jours, suite à ces blessures. Le couteau utilisé a d’ailleurs été retrouvé sur le présumé coupable, qui a plaidé la légitime-défense, arguant que c’est la victime qui l’avait agressé en premier. Quatre autres individus, âgés de 22 et 24 ans, ont été appréhendés par les éléments de la 8e sûreté urbaine d’Ali-Mendjeli, pour leur implication dans une série de cambriolages.

C’est à la suite d’une plainte d’un citoyen faisant état de la présence de deux individus suspects à l’intérieur d’un bâtiment de l’UV 20, que les policiers se sont rendus sur les lieux, et procédé à l’arrestation des malfrats en flagrant délit. Deux autres complices seront arrêtés à leur tour au niveau de l’UV 17.

Issam B.