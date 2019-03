Centre d’instruction de l’infanterie Chahid-Brahim-Nafaâ de Laghouat : Les médias, conviés à une visite guidée

Une visite guidée au profit de la presse nationale a été organisée, hier au Centre d'instruction de l'infanterie Chahid-Brahim-Nafaâ d'Aflou (Laghouat), relevant de la 4e Région militaire (4e RM). L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de communication 2019 arrêté par le haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) visant le raffermissement de la relation Armée-Nation, a indiqué le commandant de l'École d'application de la défense contre avions (EPDCA) de Laghouat, le général Abdelhafid Bouaziz, dans une allocution d'ouverture de cette manifestation, prononcée au nom du commandant de la 4e RM. Cette visite guidée s'assigne comme objectifs de faire connaître les structures et moyens pédagogiques utilisés dans la formation et l'instruction, et la préparation physique et morale de l'élément militaire, pour lui permettre d'assumer sa mission avec professionnalisme et prédisposition, a ajouté l'officier supérieur.

Les représentants des organes de la presse nationale ont visité les salles de cours de transmission, d'armement et de génie, ainsi que le champ de tir, avant de suivre une exhibition d'arts martiaux. Ils se sont également enquis des structures d'hébergement, de détente et de loisirs de l'établissement, ainsi que du parc roulant militaire, des installations de formation des élèves contractuels et de réserve, dans les grades d'homme de troupe (HDT), sous-officiers et officiers.

Le centre Chahid-Brahim-Nafaâ a été ouvert, en février 1976 à Touggourt (Ouargla), avant d'être transféré, en mars 1995, à Aflou, selon les explications fournies.