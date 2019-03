Lutte contre le terrorisme au Sahel : Prévenir efficacement la radicalisation

«La mise en œuvre d’une politique de prévention efficace de la radicalisation est aujourd’hui une priorité pour la région du Sahel caractérisée par la montée du radicalisme et de l’extrémisme violent et du terrorisme», a estimé, hier à Abidjan, Ameur Dahmani, représentant le Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme, (CAERT).

«Pour protéger notre société, il nous faut continuer de lutter contre le terrorisme, mais aussi prévenir efficacement la radicalisation. C’est le sens du plan "prévenir pour protéger"», a souligné le représentant du CAERT, lors de son intervention au 9e atelier régional sur «Le rôle des leaders religieux dans la promotion du développement local pour la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent». «La jeunesse est fortement affectée par le phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme violent, dans la mesure où l’endoctrinement "radical" trouve une écoute particulière parmi ce public qui, nous le savons, vit une phase plus ou moins longue de transition avec son lot d’interrogations, de précarités, d’incertitudes, d’inégalités et d’angoisse», a-t-il expliqué. C’est pourquoi l’intervenant a préconisé de faire un travail sur la logique de transmission de valeurs et de consolider les préceptes et les enseignements concernant la bonne conduite, mais aussi la refonte du système éducatif et de l’enseignement. M. Dahmani, également expert en cybersecurité et cybercriminalité, a mis en exergue l’éducation aux médias, qui devient une urgence contre la radicalisation cognitive des jeunes, puisque les médias et l’internet, selon lui, pèsent parfois autant que le prêche des imams. Les travaux de cet atelier ont débuté hier, avec la participation de plus de 60 imams et leaders religieux et des représentants du gouvernement ivoirien.