États généraux des jeunes : Concrétiser les ambitions communes

Les participants à la première édition des états généraux des jeunes ont appelé, hier à Alger, au terme de cette manifestation, à la concrétisation et à l'accompagnement des différentes aspirations des jeunes Algériens, dans tous les domaines, à travers une stratégie nationale inclusive basée sur la concertation et la coordination entre les instances et établissements concernés.

Les recommandations issues des trois ateliers de travail (aspirations principales, aspirations participatives et aspirations collectives), tenus lors des travaux de cette rencontre qui a duré deux jours, sous le slogan «Réfléchissons ensemble», ont préconisé un ensemble de solutions aux problèmes des jeunes Algériens, devant les mutations profondes que vit la société, notamment socio-économiques. Ces défis appellent à la «la nécessité d'un attrait plus large et efficace au profit de la catégorie des jeunes, à travers une stratégie nationale qui prend en charge, dans un contexte de coordination et d'interaction entre l'ensemble des secteurs, les préoccupations, aspirations et vœux de la jeunesse algérienne et l'accompagner dans l'édification de l'avenir du pays», a-t-on souligné. À ce propos, les participants ont relevé l'urgence d'«accélérer» l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse, la création d'un Fonds pour chômeurs, la révision et l'actualisation de la Loi No 12-06 sur les associations au diapason des évolutions, la mise sur pied de mécanismes « efficaces» pour l'organisation du fonctionnement et de l'action du mouvement associatif, outre la participation des différents établissements et organismes dans la prise en charge des jeunes, ainsi que la création de cellules d'écoute et de centres de formation au profit de la femme et de la jeune fille. Les jeunes participants à la conférence ont insisté sur l'impératif suivi des propositions émises par des programmes d'action limités dans le temps, en sus de la mise en place d'un mécanisme à cet effet, à même de regrouper les jeunes et les pouvoirs publics. Dans son allocution de clôture des travaux, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé que les recommandations dégagées par les participants concrétisent les ambitions communes de toute la jeunesse algérienne, notamment en ce qui a trait à l'éducation, à l'enseignement, à l'emploi, à l'habitat et au mariage, ajoutant que la jeunesse «doit être la colonne vertébrale de la société et doit prendre en main son destin». Le ministre a également mis en avant la volonté d'associer «les jeunes dans la réflexion avec nous pour son avenir, à travers une nouvelle méthodologie de travail efficace qui sera une pierre angulaire pour le travail du ministère en ce sens», rappelant que les résultats en matière d'intérêt accordé aux jeunes n'ont pas apporté les réponse suffisantes aux aspirations de cette importante catégorie de la société, en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics».