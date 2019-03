AADL-1 : La remise des clés reportée de quelques jours

La Direction Générale de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé, hier, le report de la livraison des logements AADL1 au niveau de deux sites, en l’occurrence Ouled Fayet (Alger) et la ville nouvelle de Bouinan (Blida). «Nous informons les souscripteurs affectés au site 5000 logements Bouinan ilot 11: bâtiment O, bâtiment P, bâtiment Q, ayant payé la quatrième tranche de l’apport initial et ayant retiré leurs décisions d’attributions auprès des notaires que la remise des clés est reportée, pour des raisons techniques, à une date ultérieure qui sera communiquée très prochainement », indique, en effet, un communiqué publié sur le site web de l’AADL. Les souscripteurs affectés aux sites 3.100 logements et 2.600 logements de Bouinan et au site ‘‘Semrouni’’, à Ouled Fayet, programmés pour la remise des clés à partir du 17 mars, devront de ce fait patienter quelques jours de plus puisqu’ils ont été reprogrammés à partir du 20 mars et ce, pour des raisons techniques », précise la même source. L’AADL appelle les souscripteurs concernés à vérifier leurs nouvelles dates de remise des clés sur le site aadl.com.dz, dans la rubrique «remise des clés». Pour rappel, le programme AADL 1 compte près de 84.000 souscripteurs inscrits aux programmes 2001 et 2002, dont plus de 60.000 à Alger. Le secteur de l'habitat a maintenu en 2016 une cadence soutenue dans le lancement et la livraison des projets de logements en dépit des difficultés financières engendrées par la chute drastique des cours du pétrole. L’État s’est engagé par là même à remettre les logements aux souscripteurs des programmes AADL 1 et 2. Par ailleurs, on compte quelque 70.000 logements relevant du programme AADL 1 qui sont en cours de réalisation, et dont les souscripteurs ont, pour la plupart, reçu l’ordre de versement de la 3e tranche. Les bénéficiaires de ces logements vont recevoir par la suite les décisions de pré-affectation qui leur permettront de connaître l’adresse exacte avant de passer à la 4e tranche et la remise des clés.

Il convient de rappeler également, qu’à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a lancé une opération d’envergure avec la distribution de 60.000 logements toutes formules confondues, et ce, à travers les 48 wilayas. Sur ce chiffre, 20.000 unités relèvent de la formule du logement rural et ont été distribuées au profit des habitants du Sud et de l’intérieur du pays. Il y a eu également plus de 40.000 logements qui sont répartis entre les logements AADL 1 «2001-2002», les logements locatifs publics, couramment appelés «sociaux», ainsi que les logements promotionnels publics (LPP) et les logements sociaux participatifs (LSP).

Salima Ettouahria