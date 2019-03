Annaba : Trente greffes rénales prévues en 2019

Trois opérations chirurgicales de transplantation rénale ont été programmées vendredi et samedi derniers au centre hospitalier universitaire d’Annaba , a-t-on appris hier auprès du professeur, Ahsène Atik, chef de service néphrologie et dialyse à l’hôpital Ibn Sina. Deux opérations similaires ont été réalisées tout récemment sous la conduite de spécialistes en la matière, d’Annaba et d’Alger, a-t-il ajouté.Trente greffes rénales seront effectuées durant l’année 2019 , soit la moitié des demandeurs inscrits sur la liste d’attente, a fait savoir le Pr Ahsène Atik.

Une centaine d’insuffisants rénaux sont en attente d’une greffe rénale, a-t-il indiqué, précisant que les capacités d’accueil du CHU d’Annaba dans ce domaine ne peuvent prendre en charge qu’une trentaine d’interventions chirurgicales. Si on nous donnait plus de moyens , ( locaux, personnel paramédical et de soutien, etc) , on pourrit augmenter le nombre de transplantions renales, a-t-il soutenu. Dans ce sillage, le Pr Ahsène Atik relève que les ressources humaines font défaut au niveau des services de chirurgie et néphrologie en plus de l’exigüité et la vétusté des locaux qui ne permettent pas de réaliser beaucoup de greffes. L’espace qui nous a été octroyé au niveau du centre de lutte contre le cancer (CLCC) est un acquis pouvant contribuer à l’augmentation des transplantions rénales mais nous sommes toujours confrontés au manque de moyens, a-t-il averti .En 2018, il a été réalisé une vingtaine de greffes rénales seulement au CHU d’Annaba.

B Guetmi