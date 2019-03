Journée mondiale de protection des droits du consommateur : Le client est-il vraiment roi ?

«Le client a tous les droits.» Il est même intronisé roi dans les pratiques et les traditions commerciales. Partout, dans le monde, le consommateur reste le maillon le plus fort de la chaîne commerciale.

La législation lui confère tous les avantages qui ne font, en fait, que consacrer son statut, non moins important dans l'activité commerciale. Chez-nous, on est bien loin de ce que préconise ce dicton. Il est clair que le seul, l'unique commandant de bord dans l'opération commerciale est bien le vendeur. Il dispose, ainsi, de toute la latitude de fixer les prix, lui-même, voire aller jusqu'à imposer des règles sur mesure en contradiction avec la règlementation. Le consommateur n'est certainement pas roi chez nous.

Encore moins maître de ses comportements lesquels ne sont en fait qu'une réaction et rien de plus, aux dépassements et infractions des textes de loi par des pseudos commerçants qui font la pluie et le beau temps et tirent les ficelles de la transaction. En Algérie, la relation entre le consommateur et le commerçant, c’est comme deux lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais, ni au point de départ, encore moins à l’arrivée. Pourtant, il existe une législation promulguée pour préserver les droits du consommateur. La réalité est cependant tout autre sur le terrain. Les « bévues » commises par beaucoup de commerçants, tous les jours que Dieu fait, en termes de prix, de fardage, de poids et de spéculation, ne sont que l’arbre qui cache la forêt quand on évoque l’activité commerciale, régie, avant tout par les humeurs et le diktat de certains vendeurs.



Quand l’outrage à la réglementation prend forme



Il faut rappeler toutefois que des lois existent. Un conseil national pour la protection du consommateur a été créé, sans parler de la création de plusieurs associations dûment constituées, à travers le territoire national, se voulant un bouclier contre l’atteinte aux droits des clients. A toutes ces dispositions, s’ajoute, la loi, adoptée en avril dernier, relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes, laquelle loi introduit l'obligation de respect des exigences liées à la provenance du produit. Il faut reconnaitre, certes, que des efforts ont été consentis dans ce domaine, à travers ces acquis. Il n’en demeure pas moins pour autant qu’il reste beaucoup à faire en la matière, pour aller vers une protection réelle et effective du consommateur. Néanmoins sur le terrain, des atteintes et des dépassements sont commis à l’adresse du citoyen tous les jours. L’APOC ou l’organisation algérienne de protection du consommateur et son environnement, s’est plusieurs constituée partie civile pour dénoncer des aberrations et même des injustices, dont ont été à l’origine des commerçants sans scrupules.

Tout récemment, la même association a fait le buzz en dénonçant certaines marques de café moulu, commercialisées en Algérie et qui s’avèrent être « dangereuses», pour la santé selon le président de l’organisation. En effet sur les 12 marques de café moulu vendues, sept du même produit ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. En termes de pourcentage, «84% de ce produit, sont en non-conformité et en surdosage nocif, selon l’enquête de la même organisation.

Aujourd’hui, la protection du consommateur n’est pas entrée dans les mœurs des commerçants, attirés par le seul souci du gain facile et des chiffres d’affaires, d’où l’importance de renforcer les dispositifs de protection du consommateur et la répression des fraudeurs pour dissuader les arnaqueurs. Le client est-il vraiment roi ?

