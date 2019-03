Grande figure de la scène humoristique : Hommage au regretté Omar Mehari

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien, la Radieuse s’est rendue au domicile du regretté comédien Omar Mehari, décédé lundi dernier à l’âge de 50 ans à la suite d’une maladie chronique ; il était père de deux enfants. Le président de la Radieuse, Chafi Kada, et Nacer Benchiha ont présenté leurs condoléances à la famille, et lui ont remis une aide financière, sachant que le défunt vivait dans une situation difficile. Une omra a été aussi remise au père du comédien défunt, afin d’exaucer le désir de ce dernier d’envoyer son père aux Lieux saints. Le défunt avait marqué de son empreinte la comédie algérienne, notamment avec les trios El- Amjad et Bila Houdoud, ainsi que par d’autres skecths qui avaient ravi des millions d’Algériens. Cette visite a été très appréciée par la famille du défunt et les habitants du quartier Eckmühl, auprès desquels le regretté Mehari jouissait d’une grande audience. Sa mort laissera un vide difficile à combler sur la scène humoristique.