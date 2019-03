Tlemcen : Exposition des travaux manuels des personnes handicapées

Le musée public national d’arts et d'histoire de Tlemcen a organisé, mardi, une exposition de travaux manuels et de tableaux de personnes aux besoins spécifiques, à l’occasion de la Journée nationale des handicapés célébrée le 14 mars de chaque année.

Cette exposition, organisée en collaboration avec l’union de wilaya des handicapés d’Oran et d'Ain Témouchent, les associations des non-voyants El Amel de Maghnia et des déficients mentaux Dar El Ihssan de Tlemcen, comprend 30 participants de différents âges des wilayas de Tlemcen, d'Oran et d'Ain Témouchent.

Les stands de cette manifestation exposent des produits artisanaux en makramé, alfa et couture traditionnelle, outre 20 tableaux de calligraphie arabe et sculpture en utilisant la technique du sable. Cette exposition qui dure jusqu’au 20 mars courant vise à mettre en exergue le savoir-faire des personnes handicapées en artisanat et faire découvrir des talents à encourager, a souligné le chargé d’information au musée public national d’art et d'histoire de Tlemcen, Mohamed Amimeur.

La première journée de cette manifestation a drainé de nombreux visiteurs, qui ont salué les efforts des personnes handicapées qui font valoir leur créativité au service de la société.