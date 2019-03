Note de lecture, El-Qaçba, Qalb El-Djazaïr, d’Omar Chalabi : La ville mémoire

Carrefour de culture et de civilisation, signé Omar Chalabi, El-Qaçba, Qalb El-Djazaïr ou La Casbah, ce cœur d’Alger est une œuvre historique de 77 pages, parue en 2018 aux Éditions Rafar, en langue arabe.

Dans son ouvrage, Omar Chalabi, qui est un passionné de ce vieux quartier d’Alger, raconte avec passion les vestiges de l’Alger préhistorique jusqu’au paléolithique. Dressant un portrait sur la Casbah d'Alger et toutes ses richesses, le poète et historien Omar Chalabi a mis les projecteurs sur ce qu’il a qualifié par le «cœur d’Alger». Dans son livre, il raconte l’histoire de la Casbah, l’art de vivre de ses habitants, notamment ses hammams, ses artisans et d’autres curiosités ainsi que sa sublime édification qui a marqué les plus grands architectes du monde. Ecrit en langue arabe, ce beau livre de 77 pages est une encyclopédie; on y trouve des poèmes signés Omar Chalabi et des photos. S’agissant de sa couverture, il a été choisi de mettre en valeur les z’niqat (venelles) et des femmes en hayek m’ramma. Classée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992, El Qaçba, qui signifie la «citadelle», est l’ancien quartier d’Alger. peu à peu, on appela la Casbah l’ensemble du quartier autour de la citadelle. La Casbah d’Alger fût bâtie sur les ruines de l’ancienne ville fondée par les Romains, Icosium. Elle fût construite sur une colline, descendant vers la mer et divisée en deux ; la haute et la basse Casbah. Il raconte le passage des phéniciens (p18), celui des romains (p20) et celui des ottomans (p26) en passant par l’envahissement des espagnols (p23) et l’aire du colonisateur français (p29). A travers ses pages, l’auteur nous envoûte avec ses histoires légendaires que nos mères et nos grand-mères nous racontaient autrefois. nous citons, à titre d’exemple, Sidi Meraichi, Dar Lam’âcra, Sidi Abderrahmane (page 56) et Bounebara (page 57). Le poète historien rappelle dans son livre que le cœur battant d’El Mahroussa a donné naissance à de nombreux révolutionnaires lors de la guerre de Libération nationale et aux plus grands maîtres du chaâbi, avant de mettre en lumière les trésors archéologiques très anciens qu’elle recèle et qui sont d’une valeur inestimable, preuve de l’histoire plusieurs fois millénaire de notre pays. Le poète Omar Chalabi rend hommage (page 64), en outre, à son maître, le regretté poète Hamoud Brahimi dit Momo, cet autre «goual» (diseur) de la Casbah et de son éternelle «Ya Bahdjati», et aussi à Cheikh El Hadj M’hamed El Anka, un des piliers de la chanson populaire et son indélébile «Soubhan Allah Ya l’tif». Il a cité, par ailleurs, quelques palais, mosquées, hammams et fontaines, à l’exemple du somptueux palais de Mustapha Pacha, Dar Khedaouedj el Âamya et Dar Aziza, Dar El Qadi, Dar el Hamra, la belle mosquée de Sidi-Abderrahmane, le célèbre Hammam Sidna et la fameuse fontaine El Ain M’zaouka. Il mentionnera, en outre, des bâtisses et des mosquées datant du XVIIe siècle, à l’instar de la mosquée Ketchaoua, construite en 1794 par le Dey Baba Hassan, flanquée de deux minarets ; la mosquée el Djedid, construite en 1660, au moment de la régence turque, avec sa grande coupole ovoïde et ses quatre coupoles. La mosquée El Kébir (la plus ancienne des mosquées, elle a été construite par le souverain almoravide Yusuf ibn Tashfin et reconstruite plus tard en 1794). A ce propos, il a évoqué la beauté des mosquées de la Casbah qui sont aussi magnifiques que différentes les unes des autres. Il narre aussi le mode de vie unique de ses habitants, leurs coutumes et traditions et surtout leur générosité.

Sihem Oubraham