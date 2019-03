Sports Nautiques : Championnat d’Algérie indoor les 15 et 16 mars à Sig

Le championnat d’Algérie d’apnée sportive indoor aura lieu les 15 et 16 mars dans la piscine de Sig de Mascara, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de secourisme, sauvetage et activités subaquatiques (FASSAS). Cette compétition de sport nautique de deux jours, organisée par la Fédération algérienne de sauvetage et de secourisme et activités subaquatiques en collaboration avec la DJS de Mascara, verra la participation plus de 80 athlètes qui se sont qualifiés lors des phases régionaux, issus des wilayas d’Alger, Béjaia, Blida, Médéa,Skikda, Chlef et Oran.

Le programme de ce championnat prévoit le déroulement de six épreuves d’apnée, à savoir le statique de 4 minutes, le dynamique bi-palme de 80 mètres, le dynamique mono-palme de 100 mètres et plus, le dynamique sans palme de 60 mètres, le 2 fois 50 mètres speed et le 8x50 mètres endurance avec mono-palme. La direction de cette compétition sera assurée par le directeur technique national, Drahmoune Rachid, assistés de Belarbi Mohamed arbitre principal et dix arbitres de la FASSAS. Pour cette phase finale, la FASSAS met en place des écrans pour diffuser en direct les performances des apnéistes. Des caméras placées dans le bassin de la piscine permettront au public de mieux comprendre les techniques et les objectifs de l’apnée.