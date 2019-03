Championnat arabe scolaire de Tennis de table : médaille d’or pour le pongiste Abdelbasset Chaïchi

La sélection algérienne scolaire de tennis de table a remporté trois médailles (1 or, 2 bronze), lors de la dernière journée des Championnats arabes scolaires de tennis de table et de handball disputés au Caire (Egypte) du 4 au 12 mars. La médaille d'or algérienne a été remportée par Abdelbasset Chaichi qui a battu en finale du simple messieurs, l'Egyptien, Youcef Abdelwaheb, sur le score de 3 sets à 1. Les deux médailles de bronze sont revenues aux sélections masculines et féminines dans les épreuves par équipes. A l'issue de cette ultime journée, l'Algérie termine la compétition avec 8 médailles (1 or, 3 argent et 4 bronze). La sélection algérienne de tennis de table avait, rappelle t-on, remporté 5 médailles (3 en argent et 2 en bronze) dans les catégories par équipes (garçons et filles), et double (garçons et filles) et simple (garçons). En handball, la sélection algérienne garçon a remporté son match de classement contre son homologue libanais sur le score de (32-23) alors que la médaille d'or est revenue à la sélection égyptienne. Chez les filles, l'équipe algérienne s'est adjugée la troisième place après sa défaite face à l'Egypte dans une compétition disputée sous forme d'un mini-championnat avec la participation de cinq pays. La médaille d'or est revenue à l'Egypte. L'Algérie a pris part aux Championnats arabes scolaires de handball et de tennis de table des cadets, avec 41 athlètes dont 20 filles, avec l'objectif de jouer les premiers rôles, selon la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS). En handball, la sélection algérienne est représentée par 31 joueurs dont 15 filles, alors qu'en tennis de table, 10 pongistes dont 5 filles ont effectué le déplacement en Egypte. Les deux sélections sont conduites par six entraîneurs dont quatre en handball à savoir Ghennai Abdelmalek, Chikh Abderrazak, Ali Khoualdia et Nasreddine Aït-Chaouch auxquels s'ajoutent les deux coaches de tennis de table, Gouasmi Benmira et Amar Bayou. Le Championnat arabe scolaire de handball et de tennis de table enregistre la participation de huit pays : Egypte (organisateur), Emirats arabes unis, Arabie Saoudite, Palestine, Algérie, Liban, Jordanie et Sultanat d'Oman.