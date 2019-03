Ligue 2 (25e journée) : Le WA Tlemcen revient sur le podium

Le WAT vainqueur du derby de l'Ouest, devant l'ASMO (2-1), s'installe seul et à la 2e place à deux longueurs du leader, le NC Magra qui ne jouera que demain mercredi face à la JSM Bejaia, et qui ,pourrait accentuer son avance en cas de succès. Cette 25e journée a donné lieu à un regroupement dans le haut du tableau, puisque six clubs luttent pour le moment, pour les trois tickets de l'accession. Outre le NCM et le WAT, quatre autres candidats se placent idéalement pour le sprint final à savoir l'ASO Chlef (41 pts), l'US Biskra, le RC Relizane et le MC Eulma (40 pts). L'ASO qui compte un match en retard a ramené un précieux point de son lointain déplacement à Skikda. Le RC Relizane et le MC Eulma se replacent dans la course à la faveur de leurs succès respectifs devant l'USM Annaba (2-0) et le RC Kouba (1-0). Ce groupe de tête compte déjà cinq longueurs d'avance sur leurs poursuivants dont la JSM Bejaia (35 pts- 23 m) qui pourrait recoller au peloton de tête à la faveur de ses deux matches en retard. Dans le bas du tableau, la bataille fait rage où pas moins de quatre équipes tentent de sauver leur tête. l'USM Harrach vainqueur sur le fil de l'US Biskra grâce au but inscrit dans le temps additionnel (90+2) par Ribouh, a tiré profit de la défaite de ses compagnons d'infortune (ASMO et RCK) battus ce mardi. Si l'USM Blida a pratiquement mis les deux pieds au palier inférieur (championnat amateur), le RC Kouba (24 pts), l'USM Harrach et l'ASM Oran (25 pts), tentent d'éviter les deux dernières places menant tout droit au purgatoire. Le MC Saida (12e -29 pts) qui s'est donné une bouffée d'oxygène en battant l'USMB (1-0), doit rester vigilant lors des cinq dernières étapes qui pourraient apporter de sérieux bouleversements aussi bien dans le haut que le bas du tableau.