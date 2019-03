Dans la lucarne : Retour triomphal de Zidane

Le Real Madrid vient de limoger son entraîneur, Santiago Solari, suite aux mauvais résultats obtenus ces derniers temps et plus particulièrement l’élimination du Real Madrid devant l’Aajx au Bernabeu (4 à 1). Et ce en dépit de la bonne réaction du Real devant Valladolid chez lui, sur le score de 4 à 1. Perez, qui a compris la gravité de la situation et surtout la difficulté pour l’argentin de bien gérer le «vestiaire», l’a tout simplement remercié, même s’il a loué le travail qu’il a effectué depuis qu’il avait lui aussi remplacé Loppetigui, l’ex-entraîneur de la «Roja» et du Real Madrid. Il a aussitôt jeté son dévolu s’est sur Zinedine Zidane qui avait laissé une très bonne impression après son passage victorieux et surtout apprécié par tous à travers la planète. Ce n’est pas donné à tous de remporter trois Ligues des champions d’affilée en deux ans et demi. Zidane, c’est neuf titres durant cette période des plus courtes. Il y a même de grands clubs qui ne peuvent atteindre ce chiffre-record qu’en passant plus de temps. Parfois, on peut même dépasser la décennie, voire plus sans qu’on crie à l’exagération. Certes, le Real Madrid n’est pas sorti cette année les «mains devant, les mains derrière», puisqu’il est champion du monde des clubs. Ceci dit, Zidane avait quitté le Real Madrid suite à une mésentente avec Perez, mais aussi le besoin de changer et de se reposer du fait que le Real a toujours cherché l’excellence. Il veut avoir les meilleurs joueurs du monde, mais aussi être dominateur dans tout. Il est vrai avec le parcours réussi par Zidane, les performances n’ont pas été celles que tout le monde pouvait espérer. Il faut que le groupe meringue avait tout emporté avec trois ligues des champions et des trophées dans le championnat espagnol à la «pelle». Il reste le premier club espagnol et du monde dans la «sphère» football. Il ne veut pas rester en rade et ce quelle que soit la situation des autres clubs. cela, Perez n’avait pas «cassé la tirelire» durant la présente saison 2018/2019, mais avec la venue de Zidane aux commandes bien des choses vont changer. Zidane avait quitté le Real Madrid le 31 mai 2018. Et il a accepté de revenir le 11 mars 2019. Moins de neuf mois après, il revient au Real Madrid suite à un contact direct avec Fiorentino Pérez. C’est vrai que nombreux sont les journalistes qui se sont demandés pourquoi il a accepté de revenir. Il avait répondu, lors de la conférence de presse qu’il a organisée à Madrid au siège du club «bianchoneros», qu’il «ne peut dire non à Perez, le président du club». Le Real Madrid, club mythique, ne peut se refuser. De plus, Zidane s’est bien reposé après cette longue période de farniente et sans responsabilité ou pression d’aucune sorte. C’est vrai qu’il aurait aimé prendre les rênes du Real Madrid à la fin de saison, mais la situation était des plus urgentes, surtout que Mourinho était «prêt» à tenter l’aventure. Zidane sait désormais où il va. D’ailleurs, il sera avec l’équipe ce samedi en ligua avec le Celta Vigo. Il est certain que la tâche de «zizou» ne sera pas facile, mais il est très motivé pour relever le défi du fait que Perez lui a donné «carte blanche» pour renforcer l’équipe et aussi se «délester» de quelques joueurs qui ne sont plus dans le coup, à l’instar de Bale. Son prédécesseur, Solari, a fait quelques «dégâts» dans le vestiaire en s’attaquant à Marcelo, Isco, Bale, Assencio pour ne citer que ceux-là. Zidane a les moyens et les astuces pour permettre au Real de repartir du bon pied, même s’il faudra bien terminer tout en pensant à la prochaine saison. C’est jouable et souhaité par tous les fans du grand Real et ses amoureux à travers la planète.

Hamid Gharbi