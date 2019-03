Ligue 1 (25e journée), MCA - USMA et MOB - DRBT : Gare au perdant !

En ouverture de la 25e journée du championnat de Ligue 1, le MCA, dans une situation pour le moins délicate, sera hôte du leader, l’USMA, en baisse de régime, pour un derby de la capitale tout à fait incertain. Par ailleurs, le MO Béjaïa, en position de second relégable, accueille le DRB Tadjenanet, qui occupe une place très inconfortable au classement.

En effet, le big match entre le Mouloudia et les Unionistes promet, tant les deux voisins sont en quête de rachat. Le doyen, malgré ses déconvenues reste toujours en course pour une place sur le podium. De leur côté, les Rouge et noir veulent garder leurs distances avec les deux poursuivants immédiats, en l’occurrence la JSK et le PAC.

Toutefois, alors que l’USMA sera pratiquement au complet pour cette rencontre, notamment avec le retour de Zemmamouche dans la cage, le MCA compte plusieurs absences. Les protégés du désormais nouveau coach Mekhazni, appelé à la rescousse, mardi, après le licenciement de l’entraîneur Amrouche, ne pourront pas compter sur plusieurs éléments, à l’image de Nekkache, Frioui, Azzi ou encore Derrardja. Une situation à laquelle devra faire face le nouveau patron du staff technique. «Nous n’avons pas d’autres choix que de battre l’USMA pour nous racheter aupres de nos supporteurs. Ça sera un match difficile, mais nous avons les moyens et la volonté de nous imposer», a déclaré Benaldjia. Le technicien français Froget devra, quant à lui, se passer des services de Benkhemassa et Chita. «Vu le parcours qui nous attends, nous devons bien négocier chaque rencontre qui reste pour espérer garder notre place de leader. ça commence par le match du MCA. On fera tout pour gagner», a indiqué Benguit. Pour rappel, les deux teams préparent activement cette confrontation qui pourra avoir incidence sur la suite du parcours pour les deux équipes. Le MCA est rentré en stage mardi à Ain Benian, tandis que l’USMA observe une mise au vert depuis lundi à Delly Ibrahim. L’autre rencontre ne manque pas d’intérêt non plus. Gare au vaincu dans cette partie entre le Mouloudia de Béjaia et le Difâa de Tadjenanet vu la position délicate des deux adversaires au classement. Notamment pour les locaux qui n’ont plus droit à l’erreur. Les poulains du coach Michel veulent confirmer le nul arraché à Béchar face à la JSS et par la même vaincre le signe indien et signer leur premier succès dans cette phase retour. Une victoire permettrait aux Crabes de retrouver la confiance et sortir de la zone de relégation temporairement. «Face au DRBT nous allons signer notre première victoire de cette seconde partie du championnat. Si on veut préserver nos chances de maintien, on doit absolument gagner, malgré le huis clos», a souligner Kadri. Un bon résultat est aussi impératif pour les visiteurs, qui flirtent avec la zone de turbulences. Une défaite compromettrait sans doute les chances de maintien du club de Tadjenanet. L’entraîneur Boughrara en est conscient. Il a d’ailleurs mobilisé ses troupes et les a avertis contre tout relâchement. Surtout que l’équipe manque de compétition après deux semaines sans activités. « Nous devons réaliser un bon résultat à Béjaia et maintenir notre bonne dynamique. On sait que le MOB sera difficile à manier, mais nous avons aussi de bons arguments à faire valoir», a déclaré Amachi, la veille de la rencontre.

R. M.

Aujourd’hui À 17h :

- MCA – USMA

- MOB – DRBT (huis clos)