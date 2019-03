Presse nationale : Un message abondamment commenté

Le message adressé à la nation par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il a notamment annoncé le report de l'élection présidentielle, a été largement repris et commenté par les différents titres de la presse nationale paraissant hier, soulignant dans leurs commentaires et éditoriaux que le chef de l'Etat «a écouté le message porté par les jeunes».

Sous le titre «Message du Président Bouteflika à la Nation, au service exclusif du peuple algérien», le quotidien El Moudjahid a énuméré les décisions prises par le chef de l'Etat, à savoir le report de l'élection présidentielle, pas de 5e mandat, gouvernement de compétences nationales, tenue d'une conférence nationale inclusive indépendante, nouvelle Constitution par voie référendaire, commission nationale indépendante, et tenue de l'élection présidentielle dans des conditions de liberté, de régularité et de transparence. Le même journal a écrit dans son éditorial que le message à la nation du Président Bouteflika est une «réponse franche et sans aucune ambiguïté aux revendications des récentes manifestations populaires, au sein desquelles on a relevé une présence dominante de la jeunesse et des femmes». Dans le même sens, L'Expression a titré sur «Les sept engagements du Président», soulignant dans son éditorial que «la deuxième République est en marche». «Le Président a pris sur lui de donner au peuple un délai d'une année pour se doter de nouveaux moyens pour vivre dans une Algérie moins ‘‘étouffante’’, sans injustice, ni corruption», a commenté le journal. Le quotidien Reporter a relevé dans son commentaire que la décision du chef de l'Etat est «un geste d'ouverture républicaine en direction de l'opinion publique» et aussi un «recadrage à toutes les parties d'opposition qui ont appelé depuis le début de la contestation à un départ hic et nunc du Président», alors que le Jeune Indépendant a rapporté que, 24 heures après son retour au pays, le Président Bouteflika a annoncé le report de l'élection présidentielle, initialement prévue le 18 avril 2019 ainsi que sa décision de ne pas briguer un 5e mandat à la magistrature suprême. Dans son éditorial, Horizons a fait savoir que «le chemin vers une nouvelle République est entamé», notant que celle-ci «sera érigée par la volonté du peuple et reflètera ses aspirations». Barrant sa Une avec le titre «La volonté du peuple a triomphé», le quotidien arabophone Sawt Al Ahrar a estimé dans son commentaire qu'il s'agit d'une «occasion historique pour le Pouvoir d'édifier un Etat par lequel le peuple va recouvrer sa souveraineté en votant pour ceux qui dirigeront le pays à l'avenir». Le quotidien El Massa a abondé dans le même sens en titrant son éditorial «Les piliers d'une nouvelle République».

Commentant les décisions du chef de l'Etat, El Watan a estimé que «le Président énonce les mêmes promesses avancées lors de sa candidature, une démarche déjà critiquée par l'opposition et les personnalités nationales indépendantes». Le Soir d'Algérie s'est contenté de rapporter les décisions prises par le chef de l'Etat.