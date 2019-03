Le Premier ministre russe félicite M. Bedoui

Le ministère russe des Affaires étrangères a souhaité, hier, la poursuite du règlement des problèmes que traverse l’Algérie de manière constructive à travers le dialogue national, en focalisant sur la préservation de la stabilité. En réponse au quotidien économique russe Kommersant concernant les développements enregistrés récemment en Algérie, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Mme Maria Zakharova, a déclaré : «Nous souhaitons la poursuite du règlement des problèmes que traverse le pays, de manière constructive et responsable, à travers un dialogue inclusif et en focalisant sur la préservation de la stabilité et des conditions favorables au progrès à la faveur de réformes politiques, sociales et économiques dans l’intérêt de l’ensemble du peuple algérien.» «Nous considérons que ce qui se passe en Algérie est une affaire strictement interne d’un pays ami de la Russie», a-t-elle ajouté. Par ailleurs, l’Office de presse et d’information du Gouvernement fédéral a indiqué que le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a félicité M. Noureddine Bedoui, pour sa nomination au poste de Premier ministre. «La Russie et l’Algérie entretiennent des relations amicales et des partenariats en matière de commerce et d’investissement, en plus de la coopération scientifique, technique et humanitaire qui ne cesse de s’élargir à la faveur des projets communs de grande envergure dans différents domaines, et je demeure convaincu que davantage de coopération bilatérale ne peut que servir l’intérêt des deux pays», a-t-il écrit dans son message.