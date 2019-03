Le président français, M. Macron : L’espoir d’une « nouvelle dynamique »

Le président français Emmanuel Macron a salué, hier, la décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de ne pas se présenter pour un nouveau mandat présidentiel, exprimant l'espoir d'une «nouvelle dynamique» en Algérie. «Je salue la décision du Président Bouteflika qui signe une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne», a déclaré le président français dans une conférence de presse à Djibouti, première étape d'une tournée en Afrique de l'Est, dont les propos ont été rapportés par les médias français. Le chef d'Etat français a salué également «la dignité avec laquelle la population, en particulier la jeunesse algérienne, a su exprimer ses espoirs, sa volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité», souhaitant que la conférence nationale, annoncée par le Président Bouteflika, puisse être organisée dans «les prochaines semaines et les prochains mois», afin, a-t-il expliqué, qu'elle débouche sur une «transition d'une durée raisonnable». Estimant que c'est un «signe de maturité», le président français a affirmé que la France «fera tout» pour accompagner l'Algérie dans cette transition «avec amitié et avec respect». Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a, lui aussi, salué lundi soir les décisions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de ne pas briguer un nouveau mandat présidentiel et de «prendre des mesures pour rénover le système politique algérien». «Je salue la déclaration du Président Bouteflika par laquelle il annonce ne pas solliciter un cinquième mandat et prendre des mesures pour rénover le système politique algérien», a-t-il indiqué dans une déclaration publiée sur le site de son ministère.