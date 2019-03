Crash d’un avion en éthiopie : Le Sg du MAE signe le registre de condoléances

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, a signé, hier au siège de l'ambassade d'Ethiopie à Alger, le registre de condoléances suite au crash de l'avion de type Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines, faisant 157 morts. «J'ai appris avec une grande affliction et tristesse la nouvelle du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines survenu le 10 mars 2019, faisant plusieurs victimes. En cette douloureuse épreuve, je ne puis que compatir à la douleur et à la peine du gouvernement et du peuple éthiopiens», a écrit le SG dans le registre de condoléances. «Je présente au nom du gouvernement algérien et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées et vous exprime ma profonde sympathie», a-t-il ajouté. A cette occasion, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères s'est dit convaincu que le peuple éthiopien «pourra mobiliser ses forces pour surmonter cette pénible épreuve», souhaitant voir «le peuple éthiopien trouver en ma compassion et mes sincères condoléances davantage de force et de détermination».