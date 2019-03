Lutte contre l’extrémisme : Le rôle des leaders religieux

La Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS) organise aujourd’hui à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 9e atelier régional sur «le rôle des leaders religieux dans la promotion du développement local pour la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent». «Cette rencontre sera une occasion pour mettre en relief le rôle des leaders religieux dans la promotion du développement local au Sahel et une opportunité pour l’échange d’expériences entre les pays de la région pour une lutte efficace contre la radicalisation et l’extrémisme violent», a indiqué le secrétaire général de la Ligue, Youcef Belmahdi. Prennent part à cet atelier de deux jours consacré à l'échange d'expertises, de nombreux imams, prédicateurs et oulémas des pays membres de la Ligue, à savoir l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, ainsi que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. La rencontre verra également la présence de représentants du gouvernement du pays hôte.

«Ce qui caractérise cet atelier est d’étudier des programmes pratiques pour assécher les sources du terrorisme, qui se propage, pour différentes raisons, telles l’ignorance et la pauvreté», a déclaré M. Belmahdi, soulignant que la pauvreté constitue «un terrain fertile aux groupes terroristes pour mobiliser les jeunes chômeurs et leur exploitation». «La LOPIS considère que le développement économique et les projets productifs réduisent le taux de chômage, c’est pourquoi il est nécessaire d’actionner quelques dispositifs islamiques à l’instar de la Zakat et l’investissement dans ses revenus, ainsi que la revitalisation des wakfs et les habous en vue de leur développement», a-t-il expliqué. Organisé par la Ligue, en collaboration avec l'Unité de fusion et de liaison (UFL) des pays du Sahel, l’atelier verra également la participation du Centre africain des études et recherches sur le terrorisme (CAERT) relevant de l'Union africaine (UA), du Comité des services d’intelligence et de renseignement d'Afrique (CISSA) et la mission de l'UA pour le Mali et le Sahel (MISAHEL).

Il s'agit du 9e atelier du genre après une série de huit éditions similaires organisées dans des pays de la sous-région durant les dernières années sur différents thèmes dont «l'éducation religieuse dans les pays du processus de Nouakchott», «le rôle des oulémas de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme et l'extrémisme violent» et «les valeurs de cohabitation pacifique face à l'extrémisme religieux et l'extrémisme violent».