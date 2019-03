Portes ouvertes sur les forces navales et les sports : rapprochement avec le citoyen

La manifestation d’information «Portes Ouvertes» sur les forces navales, organisées hier à Timimoun a drainé un large public, notamment des jeunes, venus s’enquérir des différentes missions de cet institution militaire. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme de communication du haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) visant à raffermir les relations ANP-Nation et mettre en place des passerelles de communication entre l’ANP et la société, a affirmé le commandant du secteur militaire d’Adrar, colonel Amara Touahria, dans son allocution d’ouverture de la manifestation. Ces Portes ouvertes comportent une exposition de maquettes de la flotte navale, d’équipements techniques utilisés dans la défense des eaux territoriales, ainsi que la présentation d’explications sur les missions dévolues à ce corps militaire. Le public a eu l’occasion de s’imprégner des différents services de la marine militaire, dont les services de Garde-côtes, l’école supérieure de la marine, l’école d’application de la marine, l’établissement de la construction et de la réparation, le régiment de plongée et commando marine. De nombreux jeunes se sont félicités de cette manifestation qui leur a permis de s’informer sur ce corps de l’ANP et de s’enquérir des conditions d’accès à ses rangs.

Les «Portes ouvertes» sur les sports militaires, organisées hier à la 6e Région militaire à Tamanrasset par le service régional des sports militaires, ont aussi drainé un large public venu s’enquérir des différentes missions et activités de ce service. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme de communication du haut commandement de l’ANP visant le raffermissement de la relation ANP-Nation, et le rapprochement du citoyen des structures de l’ANP, selon les organisateurs. Ouvertes par le chef d’état-major de la 6e RM, le colonel Smahi Chaïb, au nom du commandant de cette RM, ces portes ouvertes, organisées à la salle omnisports de Tahaggart à Tamanrasset, ont permis au public de s’enquérir des diverses disciplines et activités sportives militaires, collectives et individuelles, pratiquées par les éléments de l’ANP, de s’informer sur les équipes nationales et leurs participations aux différents championnats arabes, africains et internationaux, leurs exploits et les perspectives sportives militaires.

Le public a apprécié, à cette occasion, l’exécution d’exhibitions de karaté-do, judo, boxe et kouksoul.