Risques majeurs : Les modalités d’intervention de l’ANP

Les travaux d'un séminaire national sur «les risques majeurs et l'intervention de l'Armée nationale populaire lors des catastrophes, destiné à élever les capacités d'intervention et promouvoir la coopération entre civils et militaires dans ce domaine, se sont déroulées avant-hier au Cercle nationale de l'Armée à Béni-Messous.

Les travaux de cette rencontre, organisée par le MDN, ont été axés sur la présentation de cas réels de catastrophes, les différentes questions liées aux risques majeurs en Algérie, ainsi que les modalités d'intervention de l'Armée nationale populaire dans de telles situations, et ce, en traitant leur cadre réglementaire et des modalités de prévention, en mettant en exergue la contribution de l'Armée nationale populaire dans les opérations de sauvetage et d'assistance aux sinistrés.

Le séminaire permettra, aussi, «l'échange des perceptions et des connaissances en matière de gestion des risques majeurs, dans la perspective d'aboutir à des propositions pratiques capables d'enrichir les plans d'intervention dédiés aux catastrophes, de remédier aux lacunes de gestion, de promouvoir la coopération civilo-militaire et d'élever les capacités d'intervention».

Les travaux du séminaire, devant s'étaler sur deux jours, ont été inaugurés, au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, par le général-major, Akroum Ali, chef du Département organisation-logistique de l'état-major de l'ANP, en présence de cadres du MDN, de représentants de différents départements ministérielles et structures civiles chargées de la prévention des risques majeurs et de la gestion des catastrophes.