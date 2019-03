Industrie militaire : Livraison de 1.001 véhicules

La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (SAFAV MB) d’Ain Bouchekif (Tiaret) a procédé, hier, à la livraison de 1.001 véhicules à plusieurs instances et entreprises publiques et privées, a-t-on appris du président-directeur général du conseil d’administration de cette société relevant du ministère de la Défense nationale. Présidant cette cérémonie, le général Ismail Krikrou a indiqué que la livraison de 1.001 véhicules de classe C tout-terrain et Sprinter (véhicules multifonctions et véhicules utilitaires Sprinter de marque Mercedes-Benz destinés au transport de personnels, ambulances, transmissions, transport de marchandises, ainsi que des véhicules anti-incendie) est la première en 2019 et la plus importante effectuée par SAFAV MB depuis l’entrée en production en 2014. Il a fait part de la production de 15.000 véhicules des deux types aux utilisations multiples dont 14.000 commercialisés. Le même responsable a annoncé le lancement prochain de la production du «nouveau véhicule Sprinter» aux nouvelles normes, lancé par la société mère, allemande, depuis un mois seulement, faisant savoir que la production de Sprinter actuelle, a été interrompue définitivement.

Le général Krikrou a indiqué que la production de SAFAV MB peut atteindre 2.000 véhicules tout-terrain (4x4) par an, soit le même nombre réalisé depuis 2016. La capacité de production en véhicules Sprinter est estimée à 6.000 véhicules par an, sauf que la production a atteint 3.500 véhicules par an suivant la demande.

Le directeur général de la société algérienne de commercialisation et de distribution de véhicules de marque Mercedes Benz, Djamel Mahiout, a souligné que l’entreprise prépare actuellement des structures de base et forme la ressource humaine pour l’ouverture, au deuxième semestre de l’année en cours, d’ateliers de maintenance et de réparation dans le cadre du service après-vente à travers tout le territoire national.

Elle forme actuellement des techniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs en électromécanique, mécanique et électrotechniciens.