JSK - O Médéa : Les Canaris ne comptent pas lâcher

À l'arrêt forcé depuis son match face à l'ES Sétif (victoire 1-0), la JS Kabylie s'entraîne depuis plus de dix jours en perspective du reste de la saison. Le prochain match face à l’O Médéa peut, d'ores et déjà, se révéler décisif pour les hommes de Franck Dumas dans la course au titre.

Revenue à cinq points de l'USMA, battue par le PAC à domicile (1-2), la JS Kabylie s'est remise de nouveau à espérer au titre. Les faux pas concédés à domicile lors des journées précédentes semblent désormais derrière et les Canaris aspirent à nouveau à un coude-à-coude avec l'USMA jusqu'à la fin. La remontée en force du Paradou AC et le CSC ont fait que la lutte pour le podium est devenue acharnée. Les Canaris, conscients du danger, se sont donnés le mot pour ne plus gaspiller de points dans l'espoir de finir, au pire, à la deuxième place du podium.

Il est vrai que l'objectif initial de la direction en début de saison était le maintien, mais il n'en demeure pas moins que les données actuelles incitent tout le monde dans la maison JSK à aspirer à mieux. La victoire face à l'ES Sétif lors de la journée précédente conjuguée à la défaite de l'USMA, vraiment inattendue, à faire naître chez les Canaris l'espoir de pouvoir concurrencer les Usmistes pour le titre, alors que quelques jours auparavant, il était surtout question de ne pas perdre en plus la deuxième place.

Cette semaine, staff dirigeant et entraîneurs font en sorte de mobiliser les joueurs en vue de finir en force la saison.

Il est même prévu que le président Cherif Mellal et l'entraîneur Franck Dumas se réunissent cette semaine pour fixer de nouveaux objectifs pour cette fin de saison.

Une qualification pour une coupe d'Afrique est devenue une priorité absolue pour le président Mellal et ses dirigeants.

Le board de la JSK est en train, dans cette optique, d'étudier les grandes lignes de la feuille de route de la saison prochaine.

L'idée de départ est de construire une équipe capable de jouer la coupe d'Afrique. Ce point sera d'ailleurs abordé par Mellal et Dumas lors de leur prochaine réunion. Une liste de joueurs à recruter sera élaborée.

Néanmoins, cela reste un chantier, car dans l'immédiat le plus urgent est de finir la saison sur une place qualificative à une compétition africaine. Avec l'intensité de la compétition et l'indécision qui plane, la JSK n'est, en effet, pas à l'abri d'une surprise. C'est la raison pour laquelle il ne faudra pas mettre la charrue avant les boeufs. Chaque chose en son temps...

Amar B.