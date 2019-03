M. Azzedine Mihoubi : « Plus de 10.000 cartes d’artiste distribuées»

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, lundi à Jijel, que plus de 10.000 cartes d’artiste ont été remises à travers le pays, et que l'opération touchera tous les artistes.

Présidant à la maison de la culture Amor-Oussedik la remise des cartes d’artistes à des figures artistiques locales, le ministre a assuré que l’opération se poursuivra pour toucher tous les artistes, affirmant que «d’autres avantages leurs seront accordés à l’avenir».

Azzeddine Mihoubi a mis l’accent sur les réalisations obtenues par le secteur de la Culture au cours des dernières années, avec notamment le rétablissement de la paix et la loi sur la réconciliation nationale, soulignant la nécessité de «reconnaître ces réalisations et les préserver et de placer l’Algérie au-dessus de toute autre considération».

A la maison de la culture, le ministre a visité des expositions d’arts plastiques et d’artisanat et a pris connaissance des publications des intellectuels locaux, avant de suivre un exposé sur le secteur et d'assister à des récitals poétiques. M. Mihoubi a également présidé la signature d’une convention entre les Directions de la culture et des œuvres universitaires pour encourager les talents universitaires et le jumelage des programmes. Le ministre a relevé au début de sa visite la nécessité de «soutenir l’action culturelle et les associations actives», avant de visiter le chantier d’une bibliothèque principale de lecture publique, dont le taux d’avancement des travaux affichent 90%. Mobilisant 355 millions DA, cette structure comptera une salle des congrès et trois salles de lecture, outre un pavillon administratif.

Azzeddine Mihoubi a insisté sur l’exploitation idoine de cet espace et a appelé à suivre les évolutions pour permettre à cette structure de rester en permanence un centre d’attraction des acteurs culturels.

Le ministre a également visité sur le même site le chantier d’un théâtre régional mobilisant 730 millions DA et a insisté sur le respect des normes en vigueur pour ce type de structures devant accueillir de multiples activités culturelles. Il a en outre inauguré le nouveau siège de la culture de la wilaya.