M. Lamamra à RFI : «Ouvrir un large dialogue avec la jeunesse et avec les forces vives du pays.»

Dès les premiers instants ayant suivi sa désignation par le Président Bouteflika au poste de vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra s’est attelé à expliciter la feuille de route de la transition politique proposée par le Chef de l’État. Intervenant sur les ondes de Radio-France Internationale, celui-ci a estimé que les décisions prises lundi par le Président de la République sont «de portée historique». Des décisions constituant, de l’avis de M. Lamamra, «des orientations stratégiques». Il a ainsi expliqué que «la conférence nationale indépendante et inclusive adoptera la nouvelle Constitution, et fixera souverainement la date de l’élection présidentielle». Il tiendra à mettre en relief que ce scrutin pour la magistrature suprême, dont l’échéance sera donc définie au terme de la conférence nationale, «se tiendra sous la responsabilité d’une commission électorale nationale indépendante», bénéficiant dans ce cadre de l’assistance et de l’appui «du ministère de l’Intérieur et de tous les démembrements de l’État».

Toutes les conditions de transparence, de crédibilité et d’intégrité de la prochaine présidentielle «seront réunies», a assuré le vice-Premier ministre.

En la matière, assure encore M. Lamamra, «le Conseil constitutionnel assumera toutes ses responsabilités». Il tiendra à mettre l’accent sur le fait que cette période de transition devant aboutir à une nouvelle ère est «l’affaire de tous, et non pas du gouvernement à lui seul. Tous comme nous sommes, nous n’avons pas le droit à l’erreur», a-t-il indiqué. «Je crois, poursuit-il, qu’ensemble, nous bâtirons cet avenir meilleur pour le peuple algérien.»

Il a également mis en relief l’engagement du Président Bouteflika à créer «un gouvernement de compétences bénéficiant de la confiance des participants à la conférence nationale», en vue, précise-t-il, de «mettre dans le processus d’organisation de l'élection présidentielle, la nécessaire dose d'impartialité et de technicité en soutien à la commission nationale électorale indépendante».



Aussi, et pour les jours à venir et «dès l'installation du nouveau gouvernement, la priorité sera d'ouvrir un large dialogue avec la jeunesse et avec les forces vives du pays, pour que nous puissions nous rassemble autour des décisions du Président Bouteflika», a-t-il fait savoir. C’est la voie à suivre, poursuit-il, «pour préparer ensemble l'avenir avec ses grandes échéances et les grandes manifestations politiques en prévision de la deuxième République pour nouveau système politique algérien». Pour le vice-Premier ministre, «il y a une nécessité de dialogue, d'explication, pour que nous puissions tous, sans arrière-pensée aucune, nous rassembler autour de cette feuille de route et bâtir ensemble l'Algérie de demain», soulignant qu’il est «résolument engagé» en faveur de «la réunification de nos rangs et de la réunion de toutes les conditions de la projection de l'Algérie dans l'avenir en termes de démocratie, de développement, de cohésion, d’harmonie et de fraternité».

C’est dans cette optique, ajoute M. Lamamra, que «les femmes, les hommes et surtout les jeunes de ce pays doivent se hisser au diapason de cette responsabilité historique». «Nous n'avons pas droit à l'erreur, je crois qu'ensemble nous bâtirons cet avenir meilleur pour le peuple algérien», a-t-il soutenu. Sur la participation des partis de l'opposition à la conférence nationale, prévue dans la feuille de route, Lamamra a répondu que le gouvernement le souhaite «ardemment», et qu'il va «certainement interagir avec les uns et les autres», estimant que «l'Algérie a besoin des idées et des propositions de tous». Il a précisé que la conférence nationale «inclusive et indépendante sera le cadre et le creuset dans lesquels naîtra la deuxième République, que nous appelons tous de tous nos vœux». Il a assuré par ailleurs que le système politique, issu de la conférence nationale, «ne sera plus verrouillé comme avant», soutenant que «c'est l'ouverture qui est à l'ordre du jour, c'est véritablement le consensus national, la réunion des Algériens et de leurs énergies au service d'un avenir qualitativement meilleur».



Une composition consensuelle des participants à la conférence nationale



«C'est un nouvel ordre national, un nouveau système national autour d’une Constitution aussi démocratique que celles qui régissent la vie politique et institutionnelle des nations les plus démocratiques», a-t-il ajouté, indiquant que la conférence nationale aura «toutes les prérogatives, tous les pouvoirs».

«Mieux encore, a-t-il poursuivi, sa composition devrait pouvoir faire l’objet d'un consensus, c'est-à-dire que les membres ne seront pas seulement ceux qui ont eu la chance d'être élus, mais il y aura de la place pour tout le monde, à commencer par les jeunes et les femmes».

Au sujet du Premier ministre Ahmed Ouyahia, qui a remis lundi sa démission au Président de la République, Lamamra a estimé qu’il «a accompli sa mission». «Il a donné le meilleur de lui-même.

Il a été aux grands rendez-vous de l'histoire contemporaine de notre pays. Aujourd'hui (lundi, ndlr) prend fin son quatrième tour de service à la tête du gouvernement algérien», notant que le nouveau Premier ministre Noureddine Bedoui est un «homme de terrain, jeune, non partisan».

«Moi aussi, je suis non partisan, et nous sommes tout à fait sur la même longueur d'ondes lorsqu'il s'agit de faire preuve d'écoute, de réceptivité à ce que souhaitent nos compatriotes et nous sommes heureux tous les deux de la confiance du Président Bouteflika», a-t-il ajouté. «Noureddine Bedoui a passé l'essentiel de sa carrière à la tête des wilayas. Il a donc œuvré au développement local.

Donc, c’est un homme qui est proche de la population et qui est particulièrement sensible à l'amélioration de la qualité de la vie de nos compatriotes, et donc les choses se posent en termes d'ouverture», a-t-il précisé, à la fin.

Karim Aoudia