Décisions historiques du président Bouteflika : Une nouvelle ère commence

M. Noureddine Bedoui a pris ses fonctions de Premier ministre, hier, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, avec son prédécesseur, Ahmed Ouyahia, au palais du Gouvernement, à Alger.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de cette cérémonie, M. Bedoui a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance dont il a été investie, s'engageant à «œuvrer sans cesse pour être à la hauteur de cette confiance». Le Premier ministre, qui a tenu à rendre un «vibrant hommage» à M. Ouyahia, a salué «ses efforts consentis en faveur de l'Algérie». Pour sa part, M. Ouyahia a présenté ses remerciements au Président Bouteflika pour la confiance dont il a été investie, exprimant sa reconnaissance pour «le soutien indéfectible» apporté par le Président de la République, tout au long de ses missions en tant que Premier ministre. Félicitant le nouveau Premier ministre, pour la confiance dont il a été investie, M. Ouyahia lui a souhaité la réussite dans ses missions, rappelant que «M. Bedoui, par sa longue carrière, n'est plus à présenter». «J'ai eu l'honneur de travailler avec lui pendant presque 20 mois», a-t-il soutenu.

Le Premier ministre a affirmé que «le temps et la confiance sont nécessaires, pour la concrétisation des aspirations exprimées, ces derniers jours et ces dernières semaines, par le peuple algérien». «L'Algérie traverse une étape particulière de son histoire, et les Algériens sont dans l'attente de la concrétisation de leurs aspirations, exprimées ces derniers jours et ces dernières semaines», a déclaré M. Bedoui à la presse, à l'issue de la cérémonie. «Le temps et la confiance sont nécessaires pour la concrétisation de toutes les aspirations exprimées par le peuple algérien, toutes catégories confondues, dont les jeunes», a-t-il soutenu.

La période actuelle implique «l'adhésion autour de ces aspirations, qui ont fait l'objet d'une feuille de route et de réformes profondes que connaîtra la nouvelle Algérie», a estimé le Premier ministre. «Je me suis engagé, lors de ma rencontre avec le Président de la République, à œuvrer, avec sérieux et dévouement, à l'accompagnement de ces réformes et à leur concrétisation sur le terrain», a-t-il souligné, ajoutant : «Je m'engage devant le peuple algérien à être à son écoute, à son service et proche de lui, notamment pour répondre aux appels que nous avons entendus ces dernières semaines». «Le peuple algérien est une force de proposition. Je veillerai avec les membres du gouvernement qui m'accompagneront dans cette rude mission à concrétiser toutes ses propositions sur le terrain», a-t-il assuré.