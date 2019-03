Salon du Hadj et de la Omra : Assurer une meilleure prise en charge

Le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Youcef Azzouza, a procédé, hier, en présence de plusieurs cadres des ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et des autres secteurs concernés par l'organisation du hadj, à l’inauguration de la 4e édition du salon du Hadj et de la Omra , au Palais des expositions (Pins maritimes). M. Azzouza a appelé les hadjis concernés par la saison du hadj 2019, à s’acquitter de la totalité du coût du hadj, fixé à 565.000 DA, billet d’avion inclus, et ce au niveau des filiales de la Banque d’Algérie à travers toutes les wilayas du pays.

Pour ce qui est de l’opération de paiement, celle-ci s’étalera du 11 mars jusqu’au 11 avril 2019. Les hadjis doivent être munis d’une attestation de succès au tirage au sort, du passeport biométrique et d’un certificat médical. En effet, le coût du hadj pour la saison 2019 connaîtra une légère hausse, qui ne dépassera pas les 50.000 DA, par rapport au prix de référence de la précédente saison 2018 Cette hausse qui a été qualifiée de minime, a pu être obtenue grâce aux négociations qui ont été engagées par le secteur avec les opérateurs saoudiens, notamment en ce qui concerne le maintien des mêmes coûts d’hébergement, de restauration et d’autres prestations.

Pour rappel, l’organisation du hadj 2019 sera assurée par 44 agences de voyages retenues par la commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison du hadj 2019. Une décision qui a été prise conformément aux recommandations du Conseil interministériel, tenu le 30 octobre dernier, portant maintien du niveau de performance de la saison du hadj 2018 et encouragement des agences de tourisme à l’expérience avérée. Elle avait pour but d’éviter les erreurs et les dysfonctionnements enregistrés lors des années précédentes.

Il faut dire que des mesures ont été récemment prises tant dans le domaine de la modernisation des opérations d'inscription et de délivrance des documents de voyage que dans celui de la rationalisation et la responsabilisation des acteurs intervenants dans la prise en charge des hadjis depuis le transport jusqu'à l'hébergement, la santé, la sécurité, l'exécution des rites.

C’est pour ces raisons que les organisateurs du salon ont trouvé opportun et utile pour toutes les parties de se retrouver autour d’un tel événement pour permettre aux uns et autres, d’abord de vulgariser ces mesures auprès des futurs hadjis et des autres acteurs de l’organisation, et par la suite, de débattre des meilleures solutions possibles pour identifier d’autres mesures allant dans le sens de relever le défi de la qualité. Durant le Salon, l’Office national du pèlerinage et de la omra réservera un stand pour les fatwas spécifiques dont auraient besoin les hadjis visiteurs (cas individuels). Aussi des animations diverses sont programmées au pavillon ( Ex-Citroën et à la salle Ali-Maachi ), ces animation sont liées aux rites : Simulations d’accomplissement des rites du Hadj et de la Omra autour d’une reproduction, à taille réduite, de la Kaaba.

En parallèle au Salon, une caravane d’animation spécifique de training sur les rites Hadj et Omra sillonnera le territoire national à l’Est, à l’Ouest et au Sud du pays comme cela a été le cas lors des précédentes éditions.

Pour faire bénéficier les citoyens des autres wilayas qui ne pourraient se déplacer au Palais des Expositions, il est attendu —grâce au concours du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et de l’Office national du pèlerinage— de faire participer les grands médias audiovisuels publics et privés, la presse écrite, pour une couverture et des émissions quotidiennes «En direct du salon» pour informer l’opinion publique sur tout ce qui s’ y déroule comme animations, recueillir et mettre en avant les services offerts par les uns et des autres.

A cette occasion, un concours sera organisé au profit des familles et un autre via facebook. Un tirage au sort sera fait au quotidien pour désigner un gagnant qui bénéficiera d'une Omra gratuite.

Cette 4e édition a vu la participation de près de 60 agences de tourisme et de voyages accréditées et de huit opérateurs saoudiens spécialisés dans l'hébergement et le transport. Des milliers de visiteurs sont attendus à cette édition, comme cela a été le cas pour les précédentes.

Sarah A. Benali Cherif