Conférence sur la jeunesse : Nécessité d’impliquer les jeunes dans tous les secteurs

Organisée sous le haut patronage du Président de la République, la première édition des états généraux des jeunes, placée sous le thème «Réfléchissons ensemble», s’est ouverte, hier, au Centre international des conférences (CIC), par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de représentants d’autorités civiles et militaires.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports a mis l’accent sur la nécessité d’instaurer une stratégie globale pour la prise en charge des jeunes. Une stratégie basée sur l’entame d’un large dialogue afin d’attirer cette grande catégorie de la population. Le membre du gouvernement précisera que les «mutations profondes qui ciblent l’environnement économique et social actuels ont besoin de la mise en place d’une stratégie globale capable d’attirer plus de jeunes et les accompagner pour qu’ils puissent contribuer à l’édification d’un avenir radieux pour une Algérie forte de sa jeunesse».

Selon le ministre, Une stratégie forte doit disposer d’outils pour accompagner les jeunes. Le premier responsable du secteur de la Jeunesse a affirmé à l’occasion de cette rencontre de deux jours que «les résultats obtenus en matière d’intérêt accordé à la jeunesse ne répondent point aux attentes de cette catégorie de la société en dépit des efforts déployés par les pouvoirs publics, notamment lors des deux dernières décennies au cours desquelles de gros moyens financiers ont été alloués pour l’acquisition des équipements pour la jeunesse». Il ajoutera qu’il est venu le temps d’accorder plus d’importance à la ressource humaine et d’investir en elle et de s’éloigner également de la politique de la quantité et du nombre et s’orienter vers la politique de la qualité et de la compétence. Il indiquera également que «les jeunes sont la force de la nation, son avenir, symbole de sa dignité et le cœur battant des compétences et des énergies, décidé à réaliser l’espoir de la construction d’une Algérie forte».

Pour sa part, M. Mourad Zemali, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a débuté son discours en faisant un bref résumé de la multitude de mesures et de chantiers lancés par son département en matière de propositions de postes d’emploi pour approfondir la réflexion et les nouvelles mesures qui permettront de consolider et développer la promotion du travail des jeunes. Dans ce contexte, expliquera le ministre, le plan d’action du gouvernement issu du programme présidentiel qui s’appuie sur une vision stratégique de long terme dont le lancement a été inscrit en 2008, et ce, pour la continuité du soutien aux investissements des jeunes qui créaient de la richesse et des postes d’emploi. Rappelant les réalisations accomplies par la jeunesse algérienne hier, M. Hattab a déclaré qu'"il serait formidable de voir la jeunesse d'aujourd'hui œuvrer à la préservation de la sécurité, la stabilité et la prospérité de l'Algérie". Pour M. Zemali, «notre ambition est de faire participer les jeunes aux côtés de tous nos partenaires dans le renforcement du changement positif mais aussi innover les différents types de sensibilisation et les outils de la formation pour pousser plus de jeunes à se lancer dans des expériences dans le monde du l’entreprenariat».

Allant plus loin, il dira qu’aujourd’hui, «on est fier de voir la nouvelle génération s’imprégner des valeurs nationales, le sens de l’initiative, l’esprit d’entreprenariat, l’audace et le courage de créer la culture du compter sur soi-même», a-t-il ajouté. A cet effet, il a été porté, selon lui, une attention particulière pour le développement de l’environnement entreprenariat, notamment chez les jeunes au moyen de dispositifs de soutien pour la création des activités des jeunes.

Mourad Zemali soulignera par la même occasion que les compétences humaines capables de créer de la valeur ajoutée sont là et bien là, et leurs capacités représentent le point de force de la concurrence économique au niveau régional, continental et mondial, d’où la nécessité de les accompagner dans cette démarche.

Par ailleurs, M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture a insisté sur la nécessité de faire participer la jeunesse dans la construction de l’avenir de l’Algérie et évoqué l’importance du développement du système éducatif qui joue un rôle important dans l’accompagnement du développement dans les différents secteurs.

Mohamed Mendaci