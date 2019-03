A l’heure de la transformation numérique : Quels défis pour l’industrie énergétique ?

La neuvième édition de la conférence-exposition sur l'industrie pétrolière et gazière dans la région de l'Afrique du Nord (NAPEC) se poursuit jusqu’au 13 mars au centre des conventions d’Oran. Au menu de la troisième journée, des ateliers traitant de thématiques intéressantes sur les mutations technologiques et les défis à l’industrie des hydrocarbures. Ainsi, les experts venus de divers horizons du monde pétrolier, ont tenu à mettre en avant toutes les mutations qu’a connues leur secteur. Un point particulier a été traité en se référant au fait qu’il y a trente ans, Tim Berners Lee et son équipe du laboratoire de recherche CERN à Genève en Suisse ont inventé le Wide World Web, que nous appelons communément Internet. Avec internet est né le concept de la transformation numérique, et depuis, la révolution digitale ne cesse de bouleverser le monde.

L’introduction de la transformation numérique dans le secteur pétrolier est une thématique stratégique. Les questions liées aux métamorphoses que connaît le secteur des énergies et des hydrocarbures, liées à l’avènement des nouvelles technologies ont été au centre des débats entre fournisseurs de services et utilisateurs.

Comment les compagnies activant dans le secteur des hydrocarbures peuvent bénéficier de la transformation digital et créer de la valeur ajoutée, et surtout rester à l’écart des bouleversements des marchés ? Telle est par exemple la question posée par Selman Mohamed Lamine, ingénieur à la DEIEMC, une entreprise spécialisée dans commercialisation des solutions informatiques aux entreprises économiques.

Partant du constat que «les marchés pétroliers, sont de plus en plus caractérisés par une stagnation, et une fluctuation rapide des prix», l’expert pense que c’est dans les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies en matière de «prévisions et analyses automatisés» que l’industrie pétrolière pourra venir au bout de cet équilibre fragile constaté depuis plusieurs années «la rémanence d’un niveau bas depuis 2014 et la nécessité qui en découle de réaliser des économies constituent des facteurs d’orientation vers les solutions digitales», a-t-il ajouté. Pour lui, la transformation numérique dans le secteur des hydrocarbures, impliquent plusieurs acteurs, de ce fait, les opérateurs ne peuvent en aucun cas rester à l’écart des mutations en cours. C’est pourquoi, «il faut parler d’un écosystème de partenaires, regroupant, à la fois, et sur une même plateforme, les producteurs, les consommateurs, et surtout les start-up qui sont appelés à jouer un rôle fondamental dans ce processus de transformation», ajoute l’expert. Comment les acteurs de l’industrie des hydrocarbures peuvent-ils tirer bénéfice de la transformation numérique ? La réflexion sur cette question était l’axe sur lequel M. Abdelatif Hasni, PDG de l’AGU, a voulu proposer quelques éléments de réponse.



Décalage entre une évolution technologique trop rapide, et une culture qui résiste au changement



L’intervenant a expliqué que pour réussir la transformation, et «faire des technologies un facteur générant de la valeur ajoutée, «il est impératif d’examiner les défis à relever». Ces défis dont fait face l’industrie des hydrocarbures et de l’énergie, se rattachent notamment, à l’infrastructure qui nécessite des budgets conséquents, à l’absence du savoir-faire, des managers notamment, et surtout des modes de gestions encore difficiles a dépasser. En comparaison avec les autres secteurs de l’économie, l’industrie énergétique risque «de ne pas suivre l’évolution rapide en matière d’intégration des nouvelles technologies, dans les processus de production, et de gestion», note M. Hasni. En effet, ce secteur d’activités vient loin après l’industrie des logiciels informatiques, l’aéronautique, l’industrie des médias, et la finance. Quels sont les causes de ce retard à cette deuxième décennie du XXIe siècle ? Pour Stéphane Saintpère, directeur des actifs gaziers chez Total E&P Algérie, «le décalage est observé entre une évolution technologique trop rapide, et une culture qui résiste au changement». M. Saintpère, explique qu’au moment où la technologie est de plus en plus accessible et fiable, le secteur de l’énergie a besoin, plus que les autres secteurs, d’exploiter le potentiel, notamment l’intelligence artificielle, en matière de maintenance, d’exploration, d’analyse de données, de maintenance préventive et l'optimisation des processus industriels et de gestion. La numérisation des systèmes d’exploitations et d’exploration est une nécessité aujourd’hui «que ce passe-t-il à 3.000 mètres sous terre ? Les données collectées et transportées vers des centres d’analyse spécialisés vont fournir des indications multiples et très fines qui vont permettre d’améliorer l’extraction et de rationaliser la gestion du gisement. Ça doit être le cas aussi pour la gestion des marchés et le management d’entreprise, a conclu M. Saintpère. M. Khaled Chougrani de la compagnie, Energy&Industry division-Applus, est parti sur une autre dimension au moment où la pression pèse sur les producteurs et fournisseurs à cause d’une forte demande. C’est au «potentiel technologique qu’il faut se tourner pour réussir les opportunités, en termes de gain en efficacité, en performance en réduction des coûts, et surtout la prévision et l’analyse qui permet d’anticiper les éventuels bouleversements».

Le recours au numérique s’est étendu au fil des dernières années. En partant de ce constat, M. Chougrani estime qu’au lieu de poser la question pourquoi la digitalisation, il faut plutôt chercher la réponse de comment réussir le premier pas de la numérisation».

En parallèle à ce débat sur le potentiel des nouvelles technologies, une autre conférence a été organisée pour débattre les problématiques relatives à la cyber-sécurité, et la gestion numérique des risques dans l’industrie des hydrocarbures.

Tahar Kaïdi