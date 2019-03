Efficacité énergétique : un grand pas vers la transition

«La maîtrise de l’énergie conduira à une application optimale et à grande échelle de l’efficacité énergétique», a déclaré, hier à Alger, Mustapha Guitouni, dans son allocution d’ouverture de la conférence organisée, hier à Alger, par l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie.

Cette efficacité tant réclamée, explique le ministre de l’Energie, n’est pas l’apanage de son secteur, appelant dans la foulée à une meilleure synergie entre les différents départements et secteurs. L’objectif, dit-il, est de parvenir à appliquer le principe de rationalisation de l’utilisation de l’énergie. Appuyant ses dires, le premier responsable du secteur affirme que ce programme permettra à l’Algérie une économie en énergie à hauteur de 73 millions tonnes équivalent pétrole(TEP) à l’horizon 2030. En termes pécuniaires, ce seront, pour la même échéance, 25 milliards de dollars qui seront économisés. Enchaînant, M. Guitouni s’est réjouit du «démarrage en force» de la transition énergétique, et indique que l’idéal est d’aller vers un mix énergétique axé sur la diversification des ressources qu’il qualifie de «choix stratégique».



Logements consommateurs de moins d’énergie : un mémorandum d’entente en voie de signature



Rappelant au passage les efforts consentis en matière d’énergies renouvelables, le ministre indique, en dépit du retard accusé jusque-là, que le programme des 22.000 MW «sera réalisé plus tôt que prévu». Et annonce que, pour l’appel d’offres de la commission de régulation d'électricité relatif à la production de 150 MW de capacité d’énergie solaire, 90 investisseurs ont retiré leur cahier des charges.

Pour ce faire, un programme est mené avec différents ministères, en particulier ceux classés au chapitre des «énergivores», dont les collectivités locales consommatrices de 80% de l’ensemble de l’énergie. Avec l’habitat, explique M. Guitouni, est fixé un objectif de réalisation de 1.000 logements/an, lesquels seront dotés de l’isolation thermique.

«Un mémorandum d’entente sera signé dans les prochaines 48 heures. Désormais, les logements à construire seront des unités qui économiseront de l’énergie», précise le ministre. Et d’ajouter : «Si les logements couteront plus chers, le retour en investissement sera important au pays». Pour le département des Transports, il est question de recourir aux énergies les moins polluantes et de poursuivre les efforts inhérents à la rationalisation de la consommation énergétique.

A ce sujet, le ministre cite la promotion du GPL, avec une conversion annuelle de 120.000 véhicules, et du GNC. Quant au secteur industriel, M. Guitouni sollicite les opérateurs afin de participer aux projets proposés par l’Aprue. Aux responsables de cette agence, le ministre préconise de redoubler d’efforts pour jouer pleinement son rôle dans l’économie de l’énergie, soulignant, entre autres, que l’Etat «paie chaque année 7 millions de lampes économiques pour économiser de l’énergie».



Aprue-Sonatrach : 700 chauffe-eau solaires au profit des Hauts Plateaux



Quant à Mohamed Salah Bouzeriba, DG de l’Aprue, il a relevé un changement de paradigme, précisant que la transition énergétique repose sur deux fondamentaux : une sobriété énergétique et un développement des EnR. Quant à l’efficacité énergétique, le même responsable souligne que sa réalisation est tributaire de deux défis qui sont la technologie et la remise en cause des modes de vie. Par ailleurs il convient de souligner qu’en marge de cette conférence, l’APRUE a signé une convention avec le groupe Sonatrach portant sur la fourniture et l'installation de 700 chauffe-eaux solaires, produits par GTP, filiale de Sonatrach, dans les écoles et places publiques des communes des hauts plateaux.

A propos du coût de cet investissement, le DG de l’APRUE souligne qu’il oscille entre 100.000 et 150.000 dinars l’unité. «Cette convention s'inscrit dans l'action sociale menée par notre groupe qui ne s'occupe pas uniquement de la production de l'énergie mais aussi des moyens de la préserver», a déclaré le PDG de Sonatrach Ould Kaddour. Et d’enchaîner : «Nous ne pouvons plus continuer à consommer de l'énergie de la manière actuelle. Il faut changer notre mode de consommation pour assurer l'avenir de nos enfants».

Fouad Irnatene