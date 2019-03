Transfert des eaux d’El Tarf vers Souk Ahras et Tébessa : Un projet structurant

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé lundi à Souk Ahras que les deux wilayas de Souk Ahras et Tébessa viennent de bénéficier d’un projet stratégique structurant de transfert des eaux à partir des barrages de la wilaya d’El Tarf. Cet "important" projet, dont les études ont été terminées, permettra de transférer annuellement 200 millions m3 vers les deux barrages de Mellag et Ain Eddalia de Souk Ahras ainsi que la construction d’un château d’eau à Oued Keberit, a précisé le ministre. Selon M. Necib, ce projet, inscrit au titre du programme national des grands transferts, assurera la sécurité des approvisionnements en eau potable de Souk Ahras et Tébessa, l’irrigation de vastes surfaces de terres agricoles et la satisfaction des besoins du complexe de phosphate d’Oued Keberit qui sera opérationnel "fin 2019".

La stratégie adoptée porte sur l’exploitation de l’eau du littoral par le dessalement, et du Sud par les puits artésiens pour son transfert vers les Hauts plateaux, outre l’exploitation des eaux superficielles et souterraines, a souligné le ministre. Sur le site d’Oued Djedra (35 millions m3) dont la réalisation a été lancée en 2012, le ministre a affiché son mécontentement quant au "grand retard" enregistré dans ce chantier, exhortant les responsables du groupe chargé des travaux à le livrer ‘‘avant fin 2019’’, et affirmant qu’il veillera au respect des délais et des normes de réalisation. «L’alimentation en eau potable dans la wilaya de Souk Ahras s’améliorera notablement d’ici fin 2019 dans toutes les communes y compris Ouled Driss et Ain Zana, dont les ressources financières pour leur prise en charge seront mobilisées», a assuré le ministre. M. Necib a également indiqué que les études de 26 projets de barrages à l’échelle nationale ont été terminées et cinq grands barrages sont actuellement en cours de réalisation.

Il a rappelé que 80 grands barrages ont été construits au cours des deux dernières décennies avec un total de 8,5 milliards m3 de capacité de stockage et qui «devra passer en 2021, après la réception des 5 barrages en chantier, à 9 milliards m3 pour la consolidation de la sécurité hydraulique du pays».

Il a fait état également de 100 projets de protection des villes contre les inondations ainsi que l’acquisition de 100 stations à installer dans diverses villes pour alerter aux risques d’inondation et permettre de prendre les mesures avant la catastrophe.

Le ministre a inspecté dans la commune de Taoura le projet de réalisation de 6 puits profonds pour renforcer l’alimentation en eau de la population ainsi que le barrage d’Ain Eddalia, dont le volume d’eau stocké est passé dernièrement à 37 millions m3. Dans la commune de Sedrata, il a également visité le projet de protection contre les inondations, le curage des oueds et le projet de la station d’épuration des eaux usées sur oued Chereb.