Habitat : Accueil et prise en charge des préoccupations des citoyens

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a instruit les instances sous sa tutelle, à l’instar des OPGI, des Directions du logement et des entreprises économiques, à l’image de l’AADL et de l’ENPI, afin de recevoir le s citoyens quotidiennement et répondre à leurs préoccupations et doléances.

Selon les instructions adressées aux responsables locaux du secteur, les directions concernées devraient rester mobilisées afin d’accueillir les citoyens tout au long de la semaine, et ce, du dimanche au mercredi. La même instruction insiste sur la prise en charge effective des préoccupations des citoyens et l’impératif de leur fournir les renseignements nécessaires et, le cas échéant, de les orienter vers les services concernés et étudier convenablement leurs dossiers. L’instruction du ministère de l’Habitat a également insisté sur la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques qui ont bénéficié de mesures particulières, dont des facilitations pour le paiement des tranches de leur logement.

Il convient de rappeler, à cet effet, que le secteur a programmé la réalisation, en 2019, de 50.000 nouveaux logements promotionnels aidés (LPA).

Ces 50.000 nouveaux logements LPA, destinés à la classe moyenne, ont été enregistrés à l'exercice 2019, outre 70.000 unités programmées en 2018, soit un total de 120.000 logements LPA.

Il a été procédé, à cet effet, à l'élaboration des listes des bénéficiaires et à la sélection des promoteurs qui ont fait bonne prestation lors des programmes précédents, à l’exception de quelques wilayas qui n'ont pas encore entamé les procédures de lancement effectif du programme adopté en 2018. La formule LPA, sous sa nouvelle forme, est venue remédier aux lacunes enregistrées au titre de l'ancienne organisation et aux conflits résultant de son application sur le terrain. Cette formule garantissait les droits des souscripteurs dans toutes les circonstances, notamment à travers la mobilisation des ressources financières via un seul canal, à savoir la Caisse nationale du logement (CNL).

Concernant le LPP, de nouveaux programmes ont été lancés au niveau de l'ensemble des wilayas, destinés essentiellement à la prise en charge des demandes de la communauté algérienne établie à l'étranger, soulignant que les demandes de logement formulées par cette communauté ont atteint les 20.000, réparties sur 75 pays.

S'agissant de la formule location-vente (AADL), les walis ont été expressément saisis afin d'intervenir pour fournir le foncier nécessaire pour la réception des projets "AADL". Ainsi, les enveloppes financières nécessaires pour la prise en charge de l'ensemble des souscripteurs ont été épuisées après qu'il eut été procédé à l'enregistrement de 90.000 nouvelles unités à réaliser au titre de l'exercice 2019.

Ils ont été également appelé à «combler les lacunes» en matière de gestion des formules de logement rural et ce, afin d'éviter les cas d'interruption des travaux, mettant l'accent sur la nécessité de s'orienter vers des projets d'agglomérations et de prendre en charge l'aménagement extérieur.

Il faut dire également que le bilan 2018 en matière d'habitat fait état de la distribution de 295.000 unités, différentes formules confondues, entre janvier et fin octobre. Exhortant les commissions ad hoc à examiner les dossiers du LPL en «toute transparence» en termes de respect des normes, en vue de réduire le nombre de recours, M. Temmar a également appelé les walis à accorder les décisions de pré-affectation dès que le projet atteint les 60%, et partant, rassurer les souscripteurs sur la prochaine obtention de leur logement.

Salima Ettouahria