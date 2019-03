Environnement : Renforcer les liens de coopération

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, prendra part aux travaux de la réunion de haut niveau de la 4e session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement relevant du Programme des Nations unis pour l'environnement, qui se tiendra du 14 au 15 mars à Nairobi (Kenya), a indiqué lundi un communiqué du ministère. Cette réunion intervient, en marge de la 4e session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, qui se tiendra du 11 au 15 mars en cours, sous le thème «Des solutions innovantes pour les défis environnementaux et la consommation et la production durables». Lors de cette session, les membres évoqueront plusieurs défis afin de trouver des solutions innovantes et de passer aux modes de consommation et de production durables, dont les défis environnementaux relatifs à la pauvreté, à la gestion des ressources naturelles, notamment les systèmes alimentaires durables, la sécurité alimentaire, la diversité biologique et les inventions en matière de développement des secteurs d'affaires durables dans une époque marquée par les mutations technologiques rapides. Cette réunion comportera également plusieurs assises afin de présenter les données nationales, englobant, en outre, un dialogue entre les différents parties concernées sur le thème de la 4e session, avec la participation de plus de 80 ministres chargés de l'environnement, a indiqué le même communiqué. Mme Zerouati saisira cette opportunité afin de tenir des rencontres bilatérales avec ses homologues des différents pays participants, et ce pour le renforcement des liens de coopération dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables, outre les moyens et les perspectives de partenariats avec les différents acteurs concernés.