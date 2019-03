Algérie - Indonésie : Bientôt une stèle dédiée à Soekarno à Alger

Une stèle dédiée au dirigeant Ahmed Soekarno sera «prochainement» érigée à Alger, afin de renforcer les liens historiques entre l'Algérie et l'Indonésie, a-t-on appris, lors d'une visite du gouverneur de la province Java occidental, Ridwane Kamil, lundi dans la wilaya de Sétif. Ce dernier a précisé, dans une déclaration à l’APS, en marge d'une réunion portant sur les perspectives de coopération et d’investissement dans divers domaines, au siège du Musée national de Sétif, qu’un travail est en cours, pour «ériger une stèle à la mémoire du premier président indonésien, Ahmed Soekarno, en vue de renforcer les liens historiques entre l’Algérie et l’Indonésie, qui remontent à la Conférence de Bandung (premier noyau du Mouvement des non-alignés) et à laquelle le Front de libération nationale avait assisté en 1955, en tant qu’observateur». Le gouverneur de la province de Java occidental était accompagné de l'ambassadrice d'Indonésie en Algérie, Safira Machrusah, du président de la Chambre de commerce de Java occidental, ainsi que de plusieurs investisseurs et des hommes d'affaires indonésiens, en plus d’opérateurs économiques locaux. Le gouverneur de la province de Java occidental a fait savoir que la réalisation de la stèle de Soekarno à Alger et l’ouverture d’un café dans la ville de Sétif, proposant un café 100% indonésien, considéré comme l’un des meilleurs produits de Java occidental, est une «première étape, à court terme, dans le domaine de l’investissement, qui sera suivi d’autres initiatives», invitant les investisseurs algériens à se rendre dans la zone industrielle de Java occidental, où il est possible d’investir «très vite». Le responsable indonésien a également souligné que sa visite dans la ville de Sétif revêt des dimensions historique, économique et religieuse, et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords d'investissement conclus antérieurement avec la wilaya de Sétif, faisant état, en outre, de toutes les opportunités de coopération et de partenariat disponibles entre Sétif et Java occidental.

Précisant que cette province compte 50 millions d’âmes, avec une croissance annuelle de 5%, il s'est dit confiant que Java occidental constituera «un marché très important pour les produits algériens».

De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie El-Hidhab, Ali Mansouri, a considéré cette réunion comme un prélude au partenariat entre opérateurs économiques algériens et indonésiens dans différents domaines, tels que l’industrie du café, le bois et le tourisme, ajoutant que la réunion d'aujourd'hui est une opportunité, pour les investisseurs et les hommes d'affaires indonésiens et algériens, pour discuter des possibilités de coopération commerciale et enrichir les échanges entre les deux parties.