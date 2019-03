MC Alger : Adel Amrouche ne fait pas l’unanimité

Suite à la défaite du Mouloudia d’Alger à Sétif face à l’Entente (2-0), l’entraîneur mouloudéen, Adel Amrouche, ne s’est pas gêner pour pointer du doigt certains de ses joueurs lors de la conférence de presse de fin de match. Il n’a pas hésité une seconde à mettre la défaite sur le dos des joueurs. Il les a accusés de ne pas mouiller leur maillot, affirmant même sans détour : «Certains joueurs marchaient sur le terrain. Ils n’ont rien fait pour permettre à l’équipe de réaliser un résultat positif. Je ne comprends pas leur attitude !». Il a tenu à rajouter : «Il y a des choses anormales qui se passent dans l’équipe. Il devient impératif de mettre les choses au clair avec l’administration à ce sujet. Je dois rencontrer les responsables du club, afin de mettre le holà. Cette situation ne peut continuer ainsi. Il faut prendre des décisions… ». La question qu’on se pose est la suivante : pourquoi l’entraîneur Adel Amrouche a-t-il attendu jusqu’à cet autre faux pas de son équipe pour évoquer qu’il existe des problèmes au sein de son groupe ? Genre «lorsque le Mouloudia réalise un bon résultat, c’est moi, et quand le résultat est négatif, c’est la faute aux joueurs !!!». N’est-ce pas le rôle du coach principal d’instaurer la discipline et la rigueur au sein du groupe ? N’est-ce-pas à lui d’apporter la touche technico-tactique à l’équipe, en faisant bon usage et en tirant le meilleur de ses éléments pour leur permettre d’avancer dans le bon sens ? Ne doit-il pas être le maitre à bord, en prenant les choses en mains, tout en veillant à instaurer un bon état d’esprit au sein du groupe ? Aussi, est-il normal que des joueurs ayant l’honneur de porter le maillot d’un aussi prestigieux club que le MC Alger se permettent de marcher sur le terrain ? Si tel était vraiment le cas, cela est très grave et cela prouve que Adel Amrouche n’est pas l’entraîneur qu’il faut pour le Mouloudia. Parce que lorsqu’on a l’honneur de driver le doyen, il faut être capable de galvaniser le groupe et les joueurs et les tirer vers l’avant, en instaurant avant tout une bonne ambiance de travail, sans que la rigueur et le sérieux dans le travail ne soient entachés. Il est facile d’accuser les joueurs après une défaite. Par ailleurs, on se demande comment Amrouche pourra continuer à travailler dans la sérénité et la confiance avec des joueurs qu’il ne se gêne pas de critiquer en public (?) En plus cela intervient à la veille du grand derby algérois face à l’USM Alger, le frère ennemi. Ce n’est point la meilleure façon de maintenir le moral et l’harmonie au sein des troupes. Le driver du Mouloudia a aussi laissé entendre qu’il mettra à l’écart du groupe les joueurs qu’il vise dans ses déclarations. On se demande de quels joueurs il s’agit, pourquoi avoir attendu jusqu’à aujourd’hui pour agir et quelles en seraient les conséquences si une telle décision venait à être prise (?) Quelle sera par ailleurs la réaction des éléments visés et est-ce que la direction du club acceptera d’avancer sur ce terrain (?) Tant de questions en suspens qui montrent bien que les choses ne fonctionnent pas comme cela devrait l’être au MCA, lui qui va pratiquement terminer la saison bredouille. Apparemment, et si l’on se réfère à la situation de l’équipe algéroise, qui est loin de répondre aux attentes de ses milliers de supporters. Ces derniers ne veulent plus de lui. On peut dire que personne n’a été à la hauteur, surtout pas l’entraîneur qui ne semble pas être conscient qu’il est à la tête d’un club nommé «Mouloudia». Sinon comment expliquer qu’il n’arrive pratiquement jamais avant les autres à l’entraînement…

Mohamed-Amine Azzouz