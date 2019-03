JM d’Oran-2021 : Mustapha Berraf, président du COA : « 28 disciplines et 193 épreuves »

Une liste provisoire composée de 28 disciplines sportives et 193 épreuves a été arrêtée par le Comité d’organisation local de la 19e édition des jeux Méditerranéens (JM), prévue à Oran en 2021, a indiqué, lundi à Oran, le président du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf.

Cette liste sera soumise en avril prochain au Comité international des JM pour approbation, "mais la partie algérienne fera tout pour que les disciplines proposées soient admises lors des JM", a déclaré M. Berraf lors d’une conférence de presse. "Nous avons choisi minutieusement ces disciplines vu que les sportifs algériens appelés à y participer disposent d’un bon niveau qui leur permet d’être potentiels médaillés dans ces jeux", a-t-il expliqué. Néanmoins, le conférencier s’attend à ce que les négociations dans ce registre soient "très serrées", étant donné que le comité international a déjà émis des réserves concernant certaines disciplines ou spécialités, tout en proposant d’autres que la partie algérienne n’est pas emballée à l’idée de les inscrire au programme des JM. Le président du COA a cité à titre d’exemple les spécialités décathlon et triple saut que les Algériens veulent intégrer dans les épreuves d’athlétisme, mais qui butent sur les réserves du comité international. Même en football, les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord au sujet de la catégorie d’âge qui sera concernée par l’épreuve.

Le comité international souhaite que cette discipline soit dédiée aux moins de 18 ans, alors que le comité d’organisation local tient plutôt à y faire participer les moins de 23 ans tout en permettant aux sélections présentes de se renforcer chacune par des trois joueurs dépassant cet âge, "afin de relever le niveau de la compétition et par ricochet avoir un meilleur spectacle", a affirmé le même responsable. Tout devra d’ailleurs être tiré au clair dans ce registre en avril prochain, à l’occasion de la réunion de la commission technique du comité international des JM, a-t-il aussi informé. Concernant les ambitions algériennes à l’occasion de cette 19e édition, le président du COA a dit tabler sur la première place sur les deux scènes arabe et africaine, rappelant que les pouvoirs publics ont réservé un budget colossal de l’ordre de 400 milliards de centimes dédiés à la préparation des athlètes algériens. Il a, en outre, appelé les fédérations sportives, notamment celles traversant des remous, à faire preuve de "discipline" afin de permettre à leurs athlètes de se préparer dans la sérénité totale et parvenir par là même à atteindre l’objectif assigné. Au cours de sa visite de deux jours à Oran, Mustapha Berraf a inspecté certaines installations sportives, aussi bien celles en cours de réalisation, comme le complexe sportif implanté dans la commune de Bir El Djir, que celles faisant l’objet de travaux de réaménagement.

Il s’est réjoui au passage de l’avancement de ces différents chantiers, tout en se montrant confiant quant à l’achèvement des travaux bien avant le début des compétitions. Il a conclu que les autorités centrales et locales sont déterminées à faire de l’évènement sportif de 2021 une manifestation "inédite" par rapport aux précédentes éditions de ces jeux qui ont perdu beaucoup de leur valeur, selon les observateurs.