M. Mebarki reçoit l’ambassadeur du sultanat d’Oman : Promouvoir les échanges dans la formation professionnelle

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, a reçu, hier, l'ambassadeur du Sultanat d'Oman, Nasser Ben Seyf Ben Salem El Haoussi, avec lequel il a convenu d'organiser les échanges en matière d'ingénierie pédagogique et de formation des formateurs. Les entretiens ont porté sur «l'état des relations entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens permettant leur développement dans le domaine de la formation professionnelle et l'enseignement technique». Les deux parties ont convenu d'organiser «les échanges en matière d'ingénierie pédagogique et de formation de formateurs, ainsi que de favoriser les jumelages entre les établissements». Par ailleurs, le diplomate était porteur d'une invitation adressée à M. Mebarki pour prendre part au «Forum sur l'apport des technologies et de l'innovation dans l'enseignement dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)», qui se déroulera à Mascate, du 16 au 18 septembre. Le ministre a «donné son accord de principe pour y participer» et souligné que cette manifestation scientifique sera «une opportunité pour non seulement exposer l'expérience algérienne en la matière mais également s'imprégner des bonnes pratiques développées par les pays de la région MENA».