Généralisation de l’amazigh : Davantage d’efforts

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité, Si El Hachemi Assad, a relevé, dimanche à Djanet, l'importance de «déployer davantage d'efforts pour la généralisation de Tamazight» dans tous les secteurs, notamment le tourisme et l'artisanat. A ce propos, M. Assad a insisté, dans une déclaration à la presse au terme des festivités amazighes du tourisme et de l’artisanat, sur «l'importance de renforcer la coopération entre le HCA et le secteur du tourisme pour promouvoir la langue amazighe». Rappelant les acquis réalisés par le HCA en matière de généralisation de l'enseignement de Tamazight dans les secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, M. Assad a estimé que l'intégration de cette langue dans le secteur du tourisme était un pas positif pour sa promotion dans d'autres secteurs de services.

Dans ce contexte, le SG du HCA a rappelé le protocole signé entre le ministère du Tourisme et le Commissariat pour l'introduction de cette langue en tant que matière d'enseignement dans les instituts et écoles spécialisés en tourisme et hôtellerie et la dénomination des structures hôtelières et sites touristiques en langue amazighe. Le HCA œuvre dans le cadre de ce protocole à la traduction du portail électronique du ministère de l'Agriculture en amazigh, a-t-il précisé.