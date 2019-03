Salon des énergies Renouvelables : Miroir des dernières technologies

Huawei a présenté via sa filiale algérienne ses dernières technologies des énergies renouvelables, à l’occasion de la 2e édition du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables.

Premier innovateur des technologies de l'information et de la communication au monde et important acteur dans le secteur des énergies renouvelables, Huawei a présenté ses dernières technologies en matière d’énergies renouvelables : onduleurs solaires dotés d'intelligence artificielle et data center hautement développés.

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma- Zohra Zerouati, accompagnée du ministre de la Formation professionnelle, M. Mohamed Mebarki, et de l'ambassadeur de la République de Chine, Li lianhe, s'est rendue au stand de Huawei pour y découvrir les dernières innovations technologiques du fournisseur qui lui ont été présentées par les représentants du label chinois, dont le vice-président de Huawei Afrique du Nord, chargé des relations publiques, Philipe Wang, le directeur de Huawei Algérie, Thierry Gao, la directrice de compte entreprise, Amel Bedjaoui, et enfin le directeur des relations publiques et communication de Huawei Algérie, Alexandre Tian. A travers sa participation, Huawei Télécommunications Algérie démontre, encore une fois, l’intérêt qu’elle porte au marché algérien des énergies renouvelables et sa volonté de participer au développement de ce dernier.

M. Alexandre Tian a, à cette occasion, offert, à Mme Zerouati un livre retraçant l'histoire de Huawei et son développement depuis sa création en 1987.

