Promotion du rôle de la femme : L’engagement des pays arabes

«Je saisis l'occasion pour réitérer notre engagement comme groupe arabe à la mise en œuvre des dispositions prévues par les chartes arabes et internationales pour la promotion du rôle de la femme, de façon à ce que toutes les femmes et filles jouissent de leurs droits fondamentaux sur le même pied d'égalité avec les hommes, et ce, en adéquation avec les spécificités des pays arabes», a indiqué hier la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, dans son intervention présentée au nom du groupe arabe à la 63e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. La ministre a affirmé, à ce titre, l'exécution du plan stratégique de l'agenda de développement de la femme arabe à l'horizon 2030, et ce, «en reconnaissance de l'ampleur de la responsabilité confiée aux pays arabes, en vue de s'adapter aux objectifs de développement durable, notamment le cinquième objectif relatif à la promotion de l'égalité entre les deux sexes et l'autonomisation de la femme». Elle a souligné, en outre, la détermination du groupe arabe à «poursuivre les efforts visant la promotion du rôle de la femme dans le cadre de l'égalité homme/femme et l'autonomisation de toutes les femmes et filles en coopération avec les partenaires internationaux et régionaux, les organisations de la société civile et l'ONU, et ce, dans une complémentarité, afin de renforcer l'unité de la position arabe dans les fora internationaux et le consensus au niveau régional sur les recommandations finales de la session actuelle». Parmi ces recommandations, il a été souligné l'engagement du groupe des Etats arabes pour procéder à l'harmonisation des lois, de la législation et des stratégies afin d'accompagner la mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité relatives à la femme, à la sécurité et à la paix, des décisions ultérieures, du plan d'action opérationnel et régional et la protection de la femme arabe, à travers la lutte contre l'ensemble des menaces et des dangers auxquels fait face la femme, outre l'élaboration de mécanismes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, dans l'objectif de renforcer la sécurité et la paix dans la région arabe. Les ministres arabes et les représentants de mécanismes chargés de la condition de la femme dans les pays arabes ont appelé la communauté internationale à soutenir les solutions politiques des crises et des conflits que vit la région arabe et à assumer les répercussions des flux migratoires afin de garantir l'accès des femmes et filles réfugiées aux systèmes de protection sociale globaux et intégrés.