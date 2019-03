Le ministre de la Justice, garde des Sceaux : « Neutralité et obligation de réserve des magistrats »

«La neutralité du pouvoir judiciaire face aux tiraillements politiques et à la pluralité des processus de vision, dont le principe d’indépendance est nettement consolidé grâce à la dynamique de réformes, est un gage de la stabilité et de la sécurité de la Nation».

Ainsi s’est exprimé, hier, Tayeb Louh, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans une allocution où il a notamment rappelé que le principe d’indépendance de la justice est nettement consolidé grâce à la dynamique des réformes. Intervenant dans le cadre d’une cérémonie de célébration de la journée internationale des Femmes, il a notamment insisté sur «la préservation des acquis réalisés en termes d'instances et d'institutions, sans lesquels on ne saurait parler d'un choix démocratique, sûr et sécurisé». «Le pouvoir judiciaire est conscient de sa responsabilité professionnelle et de sa responsabilité constitutionnelle, et il assumera en tant que pouvoir indépendant ses missions et ses devoirs dans le cadre de la légalité et de l’équité». «Je suis convaincu, a ajouté le ministre, que les magistrats ne sont pas sans ignorer le poids de la responsabilité qui leur incombe, tout comme la noblesse d’appartenir à une corporation tenue de faire preuve, en toute circonstance, du respect des principes de son statut et de son code d’éthique et de déontologie». Plus explicite, M. Tayeb Louh a ainsi rappelé « l’engagement des magistrats, en toutes circonstances, à se conformer à l'obligation de réserve et à s'éloigner de tout ce qui pourrait attenter à leur impartialité et à leur indépendance». «Ce sont là autant de valeurs que les magistrats s’étaient engagés à respecter lors de la prestation de serment», a-t-il précisé. M. Louh, qui rappelle ainsi le devoir pour le magistrat de faire valoir une position absolument neutre face à la conjoncture que vit actuellement le pays, ne manquera pas de mettre l’accent sur l’obligation des juges «de faire preuve d'équité, de loyauté, de probité et de fidélité aux principes de la justice». Pour le ministre, le peuple algérien, «uni dans les épreuves, est capable de surmonter toutes les étapes sensibles et de consolider les acquis réalisés, en tête desquels l'unité du pays contre toute infiltration, la préservation de la sécurité et de la stabilité, l’instauration de la quiétude et la construction d'un avenir plus prospère». Il a également assuré que le secteur de la Justice assume pleinement ses devoirs envers les citoyens et la Nation et s’applique constamment à améliorer sa prestation en surmontant toutes les difficultés et les contraintes rencontrées. Des efforts considérables ont été engagés dans le domaine de la réforme de la justice, mise en œuvre avec les compétences du secteur depuis maintenant deux décennies, sous la bienveillance du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a encore ajouté le ministre. Il fera ainsi savoir que les acquis consacrés dans le cadre de cette dynamique nécessitent d’être préservés, y compris par les magistrats qui doivent les mettre à l’abri de toute forme de surenchère. Sur un autre volet, M. Louh, tout en présentant ses meilleurs vœux aux femmes algériennes, plus particulièrement à celles relevant du secteur de la justice, précisera que celui-ci comprend quelque 14.120 fonctionnaires féminins toutes catégories confondues, soit 61,41% de la totalité du personnel. Sur les 6.326 magistrats, 2.845 sont des femmes, précisera encore M. Louh, soit un taux de 45,12 %. Il précisera aussi que les femmes occupant des postes de responsabilité au sein du secteur sont au nombre de 1.578.

Karim Aoudia