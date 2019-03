M. Noureddine Bedoui : Un grand commis de l’Etat

M. Noureddine Bedoui, nommé hier Premier ministre, a occupé de hautes responsabilités durant sa carrière, dont le dernier poste de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. M. Bedoui (59 ans) occupait depuis 2015, le poste de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, après avoir géré le portefeuille de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Diplômé de l’Ecole nationale administration, M. Bedoui avait été magistrat à la Cour des comptes, pour ensuite occuper le poste de sous-directeur de la réglementation à la wilaya d’Alger. Directeur de l’administration à Tizi Ouzou et Annaba, il sera promu ensuite chef de la daïra de Bologhine (Alger) et d’Ain Touila (Khenchela), avant d’accéder au poste de secrétaire général de la wilaya d’Oran. Durant sa carrière dans les collectivités locales, il avait été à la tête de plusieurs wilayas, à savoir, wali de Sidi-Bel-Abbès, Bordj Bouarreridj, Sétif et Constantine.