M. Ramtane Lamamra : Une longue carrière diplomatique

M. Ramtane Lamamra nommé hier vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avait déjà occupé le poste de chef de la diplomatie entre 2013 et 2017, et a mené plusieurs missions de médiation sous les auspices des Nations unies et de l’Union africaine. Durant sa longue carrière diplomatique qu’il avait entamée en 1976, Lamamra (67 ans), diplômé de l’Ecole nationale d’administration, a occupé plusieurs postes en Algérie, à l’étranger et au sein de plusieurs instances régionales et internationales. Il a été ministre des Affaires étrangères de 2013 à 2015, puis ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de 2015 à 2017. Il a été également Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’Union africaine (2008-2013) et Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (2005-2007). M. Ramtane Lamamra a été aussi ambassadeur d’Algérie dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, Djibouti et l’Ethiopie. Durant ces deux dernières années, il a été membre du Haut-Comité consultatif de l’ONU chargé de la médiation internationale, en septembre 2017, et Haut représentant pour faire taire les armes en Afrique. Il y a quelques semaines, M. Lamamra a été nommé ministre d’Etat, conseiller diplomatique auprès du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.