M. Gaïd Salah, à l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat : « Une armée professionnelle agissant dans le cadre des lois de la République »

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a mis l'accent sur l'importance d'une armée professionnelle qui agit conformément aux lois de la République et œuvre à la préservation de la confiance de son peuple, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans son allocution, lors de la réunion annuelle des cadres de l'appareil de formation de l'ANP, qui s'est tenue à l'École nationale préparatoire aux études d'ingéniorat à Alger, M. Gaïd Salah a mis en exergue l'importance d'«une Armée professionnelle par sa performance et son raisonnement, qui agit conformément aux dispositions des lois de la République, selon l'envergure et la nature des missions qui lui sont assignées, professionnelle également, par l'assimilation des paramètres à même de préserver en permanence le capital confiance de son peuple». Il a mis l'accent, à cette occasion, sur les «grands pas» franchis par l'appareil de formation, grâce à l'appui «constant et continu» accordé à ce secteur dans l'ensemble des domaines et spécialités. «La grande valeur et l'estime que nous accordons, au sein de l'ANP, au savoir et à la science, représentent la feuille de route dont nous suivons la teneur, avec une rationalité et persévérance extrêmes, en vue de permettre à notre appareil de formation, avec tous ses établissements et ses structures, d'accomplir les nobles missions qui lui sont assignées», a souligné M. Gaïd Salah. Il s'agit, a-t-il précisé, «des missions qui consistent, principalement, à former une élite de cadres pluridisciplinaires, capable de suivre et de s'adapter aux évolutions scientifiques et technologiques, et d'emprunter les multiples voies permettant de s'ouvrir davantage sur l'avenir, avec une vision clairvoyante à même d'envisager l'avenir et de mieux déceler ses exigences, afin d'atteindre les objectifs escomptés». «En effet, tout ce qui a été réalisé, jusqu'à présent, dans le domaine de la science, de la connaissance et de la formation, est d'une extrême importance, et une source de satisfaction ; cependant, les ambitions de l'ANP, qui sont également celles de l'Algérie et de son peuple, l'incitent constamment à être à la hauteur des lourdes responsabilités qui lui sont dévolues, lesquelles requièrent l'identification des compétences à même de les assumer d'une manière parfaite et complète», a-t-il fait observer. Ainsi, «nous estimons que la science, le savoir et la formation adéquate constituent les moyens idoines pour atteindre nos objectifs. De ce fait, se mettre au diapason de l'évolution qu'ont connue les armées modernes dans le monde d'aujourd'hui, et suivre sa cadence en toute connaissance, conscience et discernement seront l'objectif légitime et ambitieux que vous devrez atteindre, avec l'aide de Dieu, grâce à la volonté et à la détermination qui vous animent», a ajouté le chef d'état-major de l'ANP. Dans ce cadre, «il convient de souligner que l'un des facteurs importants ayant contribué au succès du processus pédagogique de notre appareil de formation est son souci permanent de faire partie intégrante du système éducatif national, de faire corps avec les valeurs de son peuple et les fondements de son identité nationale, faisant ainsi de lui un des éléments qui contribuent à la promotion du secteur de l'éducation et de l'enseignement dans notre pays, dans sa conception militaire, adaptée aux spécificités de la profession militaire et de ses besoins urgents», a-t-il soutenu. Le général de corps d'Armée a mis en évidence, également, qu'«il est certain que la facilité qui caractérise l'intégration des nouvelles recrues dans le cursus pédagogique et de formation, dispensé dans les rangs de l'ANP, est la meilleure preuve de la cohérence entre l'environnement professionnel militaire et le vivier populaire, d'où notre appareil de formation puise sa composante humaine».

Le chef d'état-major de l'ANP a, par la même occasion, «salué la qualité de la ressource humaine élite, issue des différents établissements de formation militaires, atteinte, grâce à la clairvoyance de la stratégie adoptée qui repose sur une vision et des objectifs de court, moyen et long termes, et grâce aussi à la dotation de ces établissements de formation de moyens pédagogiques modernes, d'une sélection d'encadreurs et de formateurs hautement qualifiés, conscients de leur lourde responsabilité». Il a souligné, à ce propos, que «cette ressource humaine élite, par laquelle l'ANP préservera ses principes et sa ligne de conduite, considère le travail consciencieux et dévoué comme une valeur sacrée, mais également comme le meilleur moyen, pour accéder à plus de puissance et à davantage de développement dans tous les domaines et secteurs». «Une Armée qui porte une vision globale et clairvoyante sur les intérêts suprêmes du pays, fait que cette nation soit entre de bonnes mains, qui estiment ce legs à sa juste valeur, savent honorer le serment, valorisent le travail noble et honorable, tel que le méritent cette terre sainte et ses valeureux martyrs», a-t-il relevé. Pour cela, a fait savoir le général de corps d'Armée, «l'ANP continue de considérer le travail assidu, soigneux et dévoué à Allah le Tout-Puissant et à la patrie, son moyen principal qui lui permet de s'adapter en permanence aux impératifs des intérêts suprêmes de la nation et de veiller à leur garantie, ce qui requiert, nécessairement, un sens élevé de la responsabilité et du devoir envers le peuple et la patrie».



Porter une vision globale et clairvoyante sur les intérêts suprêmes du pays



«À la lumière de cette vision sage et clairvoyante, notre appareil de formation ne se limite pas, uniquement, à satisfaire les volets d'enseignement et de formation, mais œuvre, inlassablement, à prendre en charge l'aspect de sensibilisation, l'objectif étant de former des cadres compétents et qualifiés dans tous les domaines militaires, jouissant d'une capacité de percevoir la vitalité des missions qui leur sont assignées», a-t-il précisé.

«Ainsi, celui qui est conscient de la sensibilité de ses missions envers son pays, et qui arrive à atteindre de hauts niveaux de compétence dans les différentes spécialités, réussira, sans nul doute, à acquérir les caractéristiques du citoyen modèle, et sera également, au vu de sa profession, un bon militaire», a indiqué le vice-ministre de la Défense nationale.

«Tel est le summum de la complémentarité entre profession et conscience, dont la promotion en permanence incombe au secteur de l'enseignement et de la formation. Telles sont les normes que le Haut Commandement de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), a veillé à en faire l'un des solides fondements dans l'édification d'une armée professionnelle, dans tous les sens du terme», a-t-il fait savoir.

Le général de corps d'Armée a présidé, dimanche après-midi, une réunion, en présence du général-major Ali Sidane, Commandant de la 1re Région militaire, du général-major Cherif Zerrad, chef du Département emploi et préparation de l'état-major de l'ANP, des chefs des états-majors des Commandements de Forces, des Commandants des Écoles militaires et des chargés de la formation au niveau des Commandements de Forces, des Directions et des Services centraux. Au terme de la réunion, le général de Corps d'armée a suivi un exposé global sur la formation au sein de l'ANP, présenté par le chef du Bureau des enseignements militaires, ainsi que des présentations des Commandants des établissements de formation et des chargés de la formation au sein des Commandements de Forces, des Directions et des Services centraux, conclut le communiqué.