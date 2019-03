Produits industriels nationaux : élaboration prochaine d’un guide

La cinquième édition du Salon national inversé de la sous-traitance (Sanist-2019), a été inaugurée hier, au Palais des expositions (Alger) par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi. Ce Salon, qui a réuni plus de 70 exposants, vise essentiellement la promotion, le développement et la protection de la production nationale, note la même source. Il permettra en particulier aux donneurs d'ordre de rencontrer de nouveaux receveurs d'ordres, d'accroître l'intégration économique industrielle nationale et de renforcer le tissu industriel par le développement des filières concernées. S’exprimant à cette occasion M. Medjoubi a fait savoir qu’«un guide des produits industriels nationaux sera élaboré avant la fin du mois de mars courant». Il précisera dans ce sens qu’actuellement le ministère de l'Industrie et des Mines est en train de déployer plus d’efforts pour la finalisation de ce guide des produits industriels locaux avant la fin du mois en cours. Il a affirmé à cet effet que les catalogues de la production industrielle du secteur public sont déjà élaborés, mais ceux du secteur privé sont en cours, reconnaissant cependant, qu’il y a un manque de coopération de certains producteurs privés. Le représentant du ministère de l’Industrie a estimé qu’afin d’obliger les opérateurs privés à fournir les informations nécessaires sur leur production physique, pour compléter le futur guide, le département de l’industrie a mis en place un «dispositif législatif». Mettant à profit cette occasion, il a souligné que l’identification de la production nationale physique, permettra entre autres, au ministère de l’Industrie de contribuer davantage à sa promotion et à sa protection des méfaits de l'importation, notamment à travers l'application du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS). M. Medjoubi a rappelé par ailleurs, que le ministère de l’Industrie a identifié 12 filières stratégiques pour notre pays à savoir, l’industrie mécanique, pétrochimique, minière, etc. S’agissant de l’industrie mécanique, il a indiqué que celle-ci ne cesse, ces dernières années, de se développer davantage et cela grâce à la volonté de l’Etat. Il a ajouté que «beaucoup d'intrants sont déjà fabriqués localement qui vont donner un nouvel élan à cette filière», il citera à titre d’exemple la sidérurgie où le volume de la production nationale a atteint 5 millions de tonnes par année et la pétrochimique où l’Algérie est en cours de réaliser des complexes industriels qui permettront, dit-il, «sans nul doute, la production et la baisse de la facture d’importation des produits de plastiques et chimiques». Selon lui, l'Algérie possède d’énormes potentiels qui devraient lui permettre de devenir une puissance économique incontournable en Afrique.

Makhlouf Ait Ziane